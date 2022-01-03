Galatasaray ve Trabzonspor’da Solbakken transfer için karşı karşıya geldi!

KİMDİR?

İki kanatta da oynayabilen Solbakken kariyerinde 107 resmi maça çıktı ve 20 gol atıp, 23 de asist yaptı. Bu maçların 46 tanesinde sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki Norveçli bu bölgede 9 gol ve 8 asiste imza atarken, solda ise 27 karşılaşmada 8 gol ve 12 asistlik bir performans gösterdi.