İşte polisin ‘VAR’ odası

Giriş Tarihi: 3.1.2022

Tribünde kavga edenler, sahaya yabancı madde atanlar, tehdit ya da hakaret içerikli tezahürat yapanlar, bu kameralar sayesinde tespit ediliyor Risk faktörü olan maçlar başlamadan önce taraftarlar, 'sanal devriye' ile takibe alınıyor. Uygulanacak tedbirler ve personel sayısı, risk analizine göre belirleniyor