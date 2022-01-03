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Giriş Tarihi: 3.1.2022

İşte polisin ‘VAR’ odası

EMİR SOMER EMİR SOMER
İşte polisin ‘VAR’ odası

Tribünde kavga edenler, sahaya yabancı madde atanlar, tehdit ya da hakaret içerikli tezahürat yapanlar, bu kameralar sayesinde tespit ediliyor Risk faktörü olan maçlar başlamadan önce taraftarlar, 'sanal devriye' ile takibe alınıyor. Uygulanacak tedbirler ve personel sayısı, risk analizine göre belirleniyor

İstanbul'daki statların tamamında bulunan kamera odalarında; maçlarda yaşanan bütün olaylar tek tek inceleniyor ve taraftarlar kontrol ediliyor. Spor Şube Polisleri; futbol, basketbol, voleybol başta olmak üzere bütün profesyonel karşılaşmalarda görev alıyor. Müsabakalardan önce Risk Analiz Bürosu tarafından analiz gerçekleştiriliyor. Personel sayıları ve görev yapılacak noktalar bu analizlere göre belirleniyor. Spor Polisleri; amatör liglerdeki riskli maçlarda da görev alıyor. Risk Analiz Bürosu, riskli karşılaşma öncesinde sosyal medya üzerinden 'sanal devriye' ile de takip yapıyor.



TAKIMLARIN VE TEKNİK HEYETLERİN DE GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORLAR
Taraftarlar arasında gerginlik; maçlardan önce sosyal medyaya yansıyor ve riskli durumlar oluşturuyorsa görevlendirmeler buna göre yapılıyor ve tedbirler artırılıyor. İş bölümü ile uyum içerisinde görev yapan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; taraftarların olduğu gibi takımların ve teknik heyetlerin güvenliğini de sağlıyor. Stada gelene kadar belirlenen güzergâhlarda takımlara eşlik ediyor. Müsabaka boyunca süren mesaileri; takımlar tesislerine gidene dek devam ediyor.



SPORDA ŞİDDETE ABLUKA
Maçlardaki büyük çaplı olaylarda polislerin yaka kameralarındaki görüntüler, Spor Şube Müdürlüğü'ndeki İzleme Odası'nda inceleniyor, ardından gözaltı işlemleri yapılıyor
Spor Polisleri, yaka kameraları da kullanıyor. Sporda şiddetin önlenmesi için tek tek tespit yapılıyor. Görev yerleri ise hem stat içi hem de stat çevresi. Ayrıca pandemi kurallarını da kontrol ediyorlar. "6222 Sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçu işleyen taraftarlar Kamera Odaları'ndan saptanıyor. Durum, hemen tribünlerde ve saha içindeki polislere aktarılıyor. Söz konusu taraftarlara gözaltı işlemleri yapılıyor. Sporda şiddeti ablukaya alan Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; büyük çaplı ve taraftar yoğunluğu olan olaylarda stat ve yaka kameralarındaki görüntüleri Spor Şube Müdürlüğü'ndeki İzleme Odası'nda ayrıntılı bir şekilde inceliyor ve gözaltı işlemleri daha sonra yapılıyor.



KOLTUK NUMARALARINA KADAR KAYIT ALTINDA
TRIBÜNLERI, saha içlerini, stat veya salonların çevrelerini ve giriş kapılarını izleyen Spor Polisleri'nin işlem yaptığı taraftarlara savcılık kararıyla seyirden men cezası veriliyor. Söz konusu taraftarlar, bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremiyor. Ceza alan taraftarların, tuttukları takımların her müsabakasından önce ve ikinci yarının başında en yakın karakola giderek imza atma zorunluluğu var. İkinci defa seyirden men cezası alanlar 3 yıl, üçüncü defa seyirden men cezası alan taraftarlar ise 5 yıl boyunca spor müsabakalarına giremiyor. Güvenlik güçleri, sahaya yabancı madde atan veya taşkınlık yapan taraftarları kamera odalarında tek tek tespit ederek koltuk numaralarına kadar belirliyor. Bu görüntüler süreçte delil olarak kullanılıyor.



540 TARAFTARA MEN
"6222 Sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında bu sezon 566 taraftara yasal işlem yapıldı. Müsabaka düzenini bozanlar, stat veya salonlara meşale ve bıçak başta olmak üzere yasaklı maddeleri sokanlar, taşkınlık yapanlar, kavga edenler, küfür, tehdit ve hakaret içerikli tezahüratlar yapanlar tek tek belirlendi. 566 taraftara; tüm spor müsabakaları için seyirden men cezası verildi. 540 taraftar, kamera odalarından tespit edildi. Taşkınlık yapan ve kavga eden 112, yasaklı madde sokan ve müsabaka düzenini bozan 235, başkasının Passolig'ini kullanarak maçlara giriş yapmaya çalışan 193 taraftar seyirden menle cezalandırıldı.

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İşte polisin ‘VAR’ odası
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