Kasapoğlu ile Guidettı pizza yaptı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi YouTube kanalında VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'yi ağırladı. Bakan Kasapoğlu ile İtalyan hoca birlikte pizza yaparken, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Guidetti başarıya giden yolu, "Eğer herkeste bağlanma duygusunubir hayale, hedefe, takım veyakulübe bir şekilde hissettirebilirsenizbütün insanların beraber çalıştığınıgörebilirsiniz ve başarıya gidebilirsiniz" şeklinde anlattı. 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Guidetti, üçüncü ayında menajerine 'Bana İtalya'dan kulüp bak' dediğini ancak buraya alıştıktan sonra her şeyin iyiye gittiğini belirtti.