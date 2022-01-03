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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Kasapoğlu ile Guidettı pizza yaptı

Kasapoğlu ile Guidettı pizza yaptı
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi YouTube kanalında VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'yi ağırladı. Bakan Kasapoğlu ile İtalyan hoca birlikte pizza yaparken, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Guidetti başarıya giden yolu, "Eğer herkeste bağlanma duygusunu bir hayale, hedefe, takım veya kulübe bir şekilde hissettirebilirseniz bütün insanların beraber çalıştığını görebilirsiniz ve başarıya gidebilirsiniz" şeklinde anlattı. 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Guidetti, üçüncü ayında menajerine 'Bana İtalya'dan kulüp bak' dediğini ancak buraya alıştıktan sonra her şeyin iyiye gittiğini belirtti.

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Kasapoğlu ile Guidettı pizza yaptı
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