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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Solbakken için son tango

YUNUS EMRE SEL
Solbakken için son tango

Bordo-mavililer, scout ekibinin alınmasını istediği Solbakken’in kulübü Bodo/Glimt’e son teklifini yaptı ve beklemeye geçti. 23 yaşındaki futbolcu iki kanatta da oynuyor

Trabzonspor'da Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun canlı olarak seyredip alınması yönünde rapor sunduğu ve teknik ekibin de çok beğendiği Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için son bir hamle yapıldı. 23 yaşındaki futbolcu ile daha önce yapılan iki görüşmede istenilen sonuçlar alınamamıştı.

KULÜBÜYLE SÖZLEŞME UZATMAYACAK
Son dönemde ismi Galatasaray ile çok anılsa da Trabzonspor'un da Ola Solbakken için imkânlarını zorladığı ifade edildi. Her iki kanatta da oynayabilen genç yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bodo/Glimt ile 31 Aralık 2022'de bitecek olan sözleşmelerini uzatmayacaklarını ve takımdan ayrılmak için gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Trabzonspor'un, Norveç Milli Takımı forması da giyen oyuncu için taksitler halinde ödenecek şekilde bir teklif yaptığı öğrenilirken rakamın ise ne kadar olduğu paylaşılmadı.

KİMDİR?
İKI kanatta da oynayabilen Solbakken kariyerinde 107 resmi maça çıktı ve 20 gol atıp, 23 de asist yaptı. Bu maçların 46 tanesinde sağ kanatta oynayan 23 yaşındaki Norveçli bu bölgede 9 gol ve 8 asiste imza atarken, solda ise 27 karşılaşmada 8 gol ve 12 asistlik bir performans gösterdi.

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Solbakken için son tango
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