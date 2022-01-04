Forma Gedson’a görev Cicaldau’ya

Portekizli futbolcu 10 numaranın sahibi olacak ama merkezde oynayacak. Cicaldau ise on numara pozisyonunda ter dökecek
G.Saray'da Belhanda'dan boşalan 10 numara, ocak ayında yeni sahibini bekliyor. Yönetim ile teknik heyet, bu özel formayı uzun süredir transferine uğraştığı Gedson Fernandes'e ayırırken, Rumen yıldızlarCicaldau'ya 33, Morutan'a21 numara verildi. Ara transfer döneminde Benfica'dan gelmesine kesin gözüyle bakılan Gedson, 10'u sembolik olarak giyecek. Portekizli yıldız 8 numara pozisyonunda görev yapacak. Berkan-Taylan-Aytaç üçlüsünden birini ön libero olarak kullanacak Fatih Terim, orta sahahücum arasındaki bağlantıyı Gedson Fernandes'e verecek. 23 yaşındakiPortekizli oyuncunun gelişiyletakım içinde en çok rahatlayanisim Cicaldau olacak.
DİNAMİK ORTA SAHAYLA ÇIKIŞ PLANI Rumen futbolcu saha içinde10 numara gibi oynayacak vekendisinden beklenen asist-golkatkısı artacak. Galatasaray'ınteknik patronu Fatih Terim, ikinciyarı planlarını Berkan-Gedson-Cicaldau üçlüsüne göreyapmaya başladı. Dinamikoyunculardan kurulu bu ortasaha ile sarı-kırmızılılar, ligdeki kötügidişata son vermeye ve çıkışa geçmeyeçalışacak.
VAN AANHOLT POZİTİF! G.SARAY'DAkorkulanoldu ve 5 günlükdevre arası tatilindetakımda 1 futbolcuKoronavirüs'eyakalandı. Kovid-19 testi pozitif çıkanHollandalı sol bek VanAanholt'un, ülkesindekikarantina süresinincuma günü dolacağıaçıklanırken, aynıgün yapılacak test sonucununnegatif çıkmasıdurumundaİstanbul'a dönmesininplanlandığıbildirildi.