Milli takım bereketi

22 yaşındaki futbolcu, milli takım kararıyla Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni kontrata imza atacak. Maaşını da ikiye katlayarak yıllık yaklaşık 15 milyon TL kazanacak
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki kanat oyuncusu, doğduğu yer olan Hollanda veannesinin ülkesi Kanada seçenekleriolmasına rağmen babasının memleketi Türkiye'nin formasını giyme kararı aldı. Böylece Ferdi'nin gelecek sezondan itibaren yabancı sayılmasıihtimali ortadan kalktı. Sarı-lacivertli kulübün değişecek yabancı sayısı konusunda eli rahatladı. Genç yıldızın, F.Bahçe'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini de kabul ettiği öğrenildi. 5 yıllık yeni kontratın resmi açıklaması önümüzdeki günlerde yapılacak. Ferdi'ninmaaşı da ikiyekatlanacak ve yıllık15 milyon TL civarında birkazanç sağlayacak.
SABAH SPOR 5 EKİM'DE YAZDI
Ferdi'nin Türk Milli Takımı'nı seçeceğini SABAH SPOR ilk olarak 5 Ekim 2021'de 'FERDI'NIN KARARI AY-YILDIZ' başlığı ile duyurmuştu. Haberde genç oyuncunun tercihini yeni yılda yapacağına yer verilmişti. SABAH SPOR 3 Aralık'ta ise Ferdi'nin Ay-Yıldız'ı giymesi ile F.Bahçe'den yeni sözleşme alacağını haber yapmıştı
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
Damga vurur
Genç yaşında insanın kafasının bu kadar karışması enteresan. Anne ve babadan iki ülke (Kanada-Türkiye) bir de doğduğu ülke (Hollanda)… Üçü arasında seçim yapmak hayatın daha başındaki bir sporcu için büyük travma. Ferdi,kendisini Türk hissederek,babasının ülkesine aidiyetinigösterdi. Gelişen, yetenekli ve aklını kullanmayı başaran, bunun üstüne de disiplini ekleyen bir futbolcu. Hem kendisi hemde ülkemiz için eniyisi oldu. Önümüzdeki yıllara damga vurabilecek bir futbolcu kazandık.
ALTINTOP: MUTLU OLDUK TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi'nin Ay-Yıldız tercihini resmen duyurdu. Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu, Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.