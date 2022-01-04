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Giriş Tarihi: 4.1.2022 23:17 Son Güncelleme: 4.1.2022 23:24

Okay Yokuşlu'ya Avrupa'dan 2 talip! Galatasaray'dan sonra...

Okay Yokuşlu’ya Avrupa’dan 2 talip! Galatasaray’dan sonra...

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun talipleri artıyor. Galatasaray ve Fulham'ın ardından Fransa Ligue 1 ekibi, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Celta Vigo forması giyen ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Okay Yokuşlu'nun talipleri artıyor. 27 yaşındaki milli futbolcuya Galatasaray ve Fulham'ın ardından Fransa Ligue 1 ekibi talip oldu.

FootMercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için somut temas kurdu.

Fulham'ın oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği konuşulurken Galatasaray'ın da yarışta olduğu ancak futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediği öne sürüldü.

Bu sezon Celta Vigo formasıyla 8 maça çıkan Okay Yokuşlu'nun kulübüyle 2023 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Türkiye'de sırasıyla Altay, Kayserispor ve Trabzonspor formaları giyen 27 yaşındaki milli futbolcu 2018 yazında 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

Okay Yokuşlu geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanmış ve Premier Lig'de 16 maçta görev yapmıştı.

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Okay Yokuşlu'ya Avrupa'dan 2 talip! Galatasaray'dan sonra...
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