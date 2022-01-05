ATV’de süper gece

Türk futbolunun kalbi bugün Doha’da atacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi ATV naklen ekrana getirecek
Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi bu akşam Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak… Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da önemli eksikleri var. Kartal'da sakatlıkları bulunan Mert ve N'Koudou, Gökhan Töre; üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Salih, Can, Necip, Serdar ve Güven ile Kovid- 19'a yakalanan Oğuzhan, Ghezzal veMehmet Topal da görev yapamayacak. Antalyaspor'da ise Erkan, HadjiWright, Naldo ve Fredy Koronavirüs testi pozitif çıkan isimler...
KATAR SEMBOLLERINI IÇERIYOR
İLK olarak 2003 yılında inşa edilen Ahmed Bin Ali Stadyumu, 2022 Dünya Kupası için 2015'te tekrar yıkılıp yapıldı. 44 bin 740 kişi kapasiteli stat, çoğunlukla turnuvalara ev sahipliğinde bulunuyor. Stadyumun mimari açıdan öne çıkan özelliği ise Katar kültürünün çeşitli sembollerini içeren yakınlardaki çölün kum tepelerinden ilham alan cehpesi.