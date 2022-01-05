Gedson için son formül

GALATASARAY'IN bir yıldır gündeminden düşmeyen Gedson Fernandes, ocak ayında da en çok konuşulan isim olacak. Sezon başında Benfica 15 milyonEuro talep ettiğiiçin masadan kalkan sarı-kırmızılılar, bu transfer için tekrar harekete geçti. Portekiz ekibi, çoğu maçta kadroya almadığı 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini8 milyon Euro'yaindirdi. Ancak G.Saray'ın, oyuncu satışı yapmadan yüksek maliyetli transfer yapması mümkün gözükmüyor. Portekizli yıldızdan vazgeçmeyen yönetim, son seçenek olarak kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi planlıyor. Benfica cephesi sözleşmesini 2024'e kadaruzatması halinde Gedson'u1.5 yıllığına Galatasaray'akiralamaya olumlu yaklaşıyor.