“O gün büyük bir beklentim vardı; Beşiktaş’ı iyi temsil etmek ve galibiyet pozunun parçası olmak. Eşim o pozu çerçeveletmiş ve evin başköşesine koymuş. Ben o gece, ‘Ölsem de gam yemem’ dedim”
Süper Kupa mücadelesi öncesi önemli açıklamalarda bulunan Beşiktaş'en teknik sorumlusu Önder Karaveli, kendisini çok iyi ve güçlü hissettiğini söyledi. Bunun antrenörlüğe başladığı günden beri böyle olduğunu dile getiren Karaveli, "Heyecanımınhiç gitmesini istemiyorum. Çünkü kaybettiğimdeişime olan bağlılığımı da yitiririm" dedi. 47 yaşındaki hocanın diğer açıklamaları şöyle: "Süper Kupa maçı öncesi önemli eksiklerimiz var ama sahaya çıkaracağımız oyuncularla ilgili bir eksiğimiz yok. Beşiktaş'taki tüm oyuncular,bugünler için burada."
BENİM İÇİN YENİ GÖREVE ALIŞMAK ZOR OLMADI
"Biz A takımla sürekli iç içeydik. Sergen hocamız, tüm idmanları izlememize izin veriyordu. Oyuncularla birlikteydik, zaten onlarla birlikte maç seyahati yapıyorduk. Benim için alışmak zor olmadı. İlk maçım(4-2 biten Kayserispor karşılaşması)sonrası uyuyamadım. O gün bir beklentim vardı; Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve galibiyet pozunun bir parçası olmak. Eşim o pozu çerçeveletmişve evin başköşesine koymuş.Ben o gece 'Ölsem de gam yemem'dedim."
BU GENÇLERE SONUNA KADAR İNANACAĞIM
"Pjanic'i savunmanın önünde ilk görevlendiren ben değilim. Onun oyun aklı olma özelliğini daha fazla kullanmak için pozisyon değişikliği yaptık. Ben başka takımlardaki gençlerimizi izlerken de çok keyif alıyorum. Mesela Fenerbahçe'dekiArda Güler. Onu izlemekiçin altyapı maçına gittiğimoldu. Galatasaray'daBartuğ Elmaz. Trabzonspor'daAhmetcan Kaplan. Onları seyretmek beni çok mutlu ediyor. Bu ülke, bu çocuklar hepimizin. Sonuna kadar bu ülkenin gençlerine inanmaya devam edeceğim."
'HIÇ ENDIŞE DUYMUYORUM' BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Önder Karaveli, düzenlenen basın toplantısında ise Süper Kupa'yı temiz, dürüst ve güzel bir oyunla kazanıp müzelerine getirmek istediklerini söyledi. Artan Kovid-19 vakalarının oyun anlamında kendisini endişelendirmediğini belirten deneyimli hoca, sadece futbolcuların sağlık durumlarını düşündüklerini söyledi. Karaveli, "A takım bir bütündür. Sahaya çıkan her isim, olmayan arkadaşını aratmayacaktır. Bazen bu tür krizlerdenfırsat doğar. Gençlerimizi oynatacağız. Ancak bu vakalardan dolayı değil, plan dahilinde olan bir durum" dedi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sözleşme ile ilgili soruya ise "Bu konuyu hiç düşünmüyorum. Hangi pozisyonda kalacağımı önemsemiyorum, çok rahatım. Tek amacım Beşiktaş'ave Türk futboluna hizmet" dedi.
'TARAFTARI GURURLANDIRACAĞIZ' ANTALYASPOR antrenörü Alfons Groenendijk, Süper Kupa'yı kazanıp, taraftarları gururlandırmak istediklerini söyledi. Hollandalı hoca, "Türkiye'nin en iyi takımlarından birisine karşı oynayacağız. Ancak bizim ne yapacağımız önemli. İdmanda oyuncularımızın isteklerinigördük. Aynı şeyi maçta da gösterip,terlerinin son damlasına kadarmücadele edeceklerine inanıyoruz. Umarım karşılaşma sonunda gülen taraf oluruz" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ KUPAANTALYA İLK PEŞİNDE
2006'DA ilki düzenlenen ve Almanya'da oynanan Süper Kupa mücadelesini Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı takım;2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupamaçlarında rakiplerine mağlup oldu. Kartal'ın rakibi olan Antalyaspor ise ilk kez Süper Kupa için sahaya çıkacak. En fazla kazanantakım Galatasaray
SÜPER Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Cimbom;2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'dakupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3, Trabzonspor'un ise 2'şer kez kazandığı kupada Beşiktaş'ın yanı sıra Konyaspor ve Akhisarspor birer defa mutlu sona ulaştı.
İLK ÜÇ ORGANİZASYONALMANYA'DA YAPILDI
SÜPER Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Maçlarsırasıyla Frankfurt, Köln ve Duisburgşehirlerinde oynandı. Almanya'daki mücadelelerde Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez kupa sevinci yaşadı. Süper Kupa, bu akşamla birlikte 4. kez yurt dışına çıkmış olacak.
TÜRKİYE'DE KUPASİFTAHI F.BAHÇE'NİN
ALMANYA'DAKI maçların ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken yurttaki ilk kupayı F.Bahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'daoynanan müsabakadaF.Bahçe, Beşiktaş'aüstünlük kurarakkupanın sahibi oldu. Süper Kupa; İstanbul, Konya ve Ankara'da 2'şer, Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da 1'er kez yapıldı.