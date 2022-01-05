Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Vida ve transfer açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kocadağ, "Domagoj Vida'ya teklif var mı?" sorusuna ise "Şu an için resmi bir teklif yok. Sezon sonunda kontratı bitecek, oturup konuşacağız. Bizim mali şartlarımıza uyarsa devam edebiliriz" cevabını verdi.

İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN AÇIKLAMALARI...

"TFF'DEN ERTELEME TALEBİMİZ OLMADI"

Pandemi tüm dünyayı etkiledi, bizleri de etkiledi. Ancak biz bir görev yürütüyoruz. Salgına yakalanan oyuncularımız hafif atlatıyor genel olarak. Oyuncularımızı gerekli önlemleri almaları yönünde uyarıyoruz. Biz kalan oyuncularımızla kurallar çerçevesinde oynamaya devam edeceğiz. Haftaya lig başlayacak. Bizim ertelenmesi yönünde resmi bir talebimiz olmadı. Resmi bir talebe gerek var mı, belki buna Kulüpler Birliği karar verir.

"ŞU AN İÇİN VIDA'YA GELEN RESMİ TEKLİF YOK"

Takımda pozisyon anlamında eksik olduğumuz bir bölge yok. Planlama yaparken 1 veya 2 takviye yaparız diye konuşuyorduk. Şu an takviyeye ihtiyacımız yok ama bir fırsat transferi olursa gerçekleştiririz. Sezon sonunda serbest kalacak futbolcular içinden bir fırsat transferi olursa değerlendiririz. Şu an için Vida'ya resmi bir teklif yok.

"VIDA İLE ŞARTLARIMIZA UYARSA DEVAM EDEBİLİRİZ"

Vida'nın sezon sonunda kontratı bitecek, oturup konuşacağız. Sezon sonunda bizim mali şartlarımıza uyarsa devam edebiliriz. Gelecek sezon için daha genç bir takım kurma hedefimiz var. Geçen sezon iki kupa kazandık. Üçüncü kupayı da alırsak taraftarlarımızı mutlu ederiz. Onlar en iyisini hak ediyor. Bu sezon da 1 veya 2 kupa... Ligde de mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

