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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Teşekkürler Sergen hoca

Teşekkürler Sergen hoca

Önder Karaveli, “Bizi burada oynatan şey geçen sezon kazanılan şampiyonluklar... Başta Sergen hoca ve emeği olan futbolculara teşekkür ediyorum” dedi

Beşiktaş'ta hoca olarak çıktığı Kayserispor maçı itibarıyla 25 günde ilk kupasını kazanan Önder Karaveli, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. 47 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından ise şunları söyledi: "Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Bu kupayı Beşiktaş'ı kalpten sevenlere, camiaya ve aileme hediye ediyorum. Kupayı kazanmak harika bir şey ama bizi bu maçta oynatan şey, geçen sezonki şampiyonluklar. Başta Sergen hoca ve emeği olan tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Hayatımda çok özel yeri olan bir kişi, anneme çok teşekkür ediyorum. Adı Maviş, ellerini öpüyorum. Galibiyeti anneme de hediye ediyorum. Bu maçta da diğer maçlarda olduğu gibi yarını düşünmeden buradayım. Ben, Beşiktaş'ın değerli bir parçası olarak hangi görev verilirse onu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim."

GURBET KARTAL'I
Beşiktaş, 6. Süper Kupa mücadelesinde 2. kez zafere ulaştı. Bu kupalar yurt dışında geldi. Siyah-beyazlı ekip, 30 Temmuz 2006'da Antalya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük sağlayarak ilk kupanın sahibi olmuştu. Kartal, 13 sezon aradan sonra aynı sevinci yaşadı.

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Teşekkürler Sergen hoca
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