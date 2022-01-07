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Giriş Tarihi: 8.1.2022 01:04

Bayern Münih 2022'ye mağlubiyetle başladı!

AA
Bayern Münih 2022’ye mağlubiyetle başladı!

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach’a 2-1 yenildi.

Bavyera ekibi, sezonun ikinci yarısının açılış maçında Borussia MönchengladbachAllianz Arena'da konuk etti. İlk yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 18. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach bu gole, 27. dakikada Florian Neuhaus ve 31. dakikada Stefan Lainer ile üst üste bulduğu iki golle cevap verdi. İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'da lider durumda bulunan ve bu sezon üçüncü yenilgisini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.

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Bayern Münih 2022'ye mağlubiyetle başladı!
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