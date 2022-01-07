Edin Visca’nın imza töreninde güldüren forma pazarlağı!

Ağaoğlu, Visca'nın takıma güç katacağına inandığına dikkati çekerek, "Bizim hedefimiz sadece şampiyon veya şampiyonluklar değil. Allah kısmet ederse hem şampiyon olmak hem de örnek olmak istiyoruz. Şampiyonluğumuzun Türk futboluna ve sporuna örnek olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda tekrar aramıza hoş geldin, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah jübileni de Trabzonspor'da yapmak mümkün olur." ifadesini kullandı.

Edin Visca ise Trabzonspor camiasının yıllardır kendisini istediğini belirterek, bu nedenle transferin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.