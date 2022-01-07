Son dakika: Lille resmen açıkladı! Mustafa Kapı, Türkiye’ye geri dönüyor...

Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımda yeni sözleşmeyi reddetmiş ve serbest bırakılmıştı. Mustafa Kapı, daha sonra ise Lille'e transfer oldu.
Bu sezon Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, Lille'den ayrılan Mustafa Kapı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!"