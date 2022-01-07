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Giriş Tarihi: 8.1.2022 00:06 Son Güncelleme: 8.1.2022 00:15

Son dakika: Lille resmen açıkladı! Mustafa Kapı, Türkiye'ye geri dönüyor...

Son dakika: Lille resmen açıkladı! Mustafa Kapı, Türkiye’ye geri dönüyor...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 2020 yılında sözleşmesini fesh ettiği genç oyuncu Mustafa Kapı, Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Genç oyuncu, Lille'den ayrıldı ve yeniden Türkiye'ye dönüyor. Lille, Mustafa Kapı'nın Adana Demirspor'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımda yeni sözleşmeyi reddetmiş ve serbest bırakılmıştı. Mustafa Kapı, daha sonra ise Lille'e transfer oldu.

Fransız kulübünde hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Mustafa Kapı, Lille'den ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, Lille'den ayrılan Mustafa Kapı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!"

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Son dakika: Lille resmen açıkladı! Mustafa Kapı, Türkiye'ye geri dönüyor...
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