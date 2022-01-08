Alanyaspor'un konuğu Emre Belözoğlu ile kaybetmeyen Başakşehir (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Francesco Farioli'yi göreve getiren ev sahibi ekip yeni hocasıyla ilk galibiyetini almak istiyor. Emre Belözoğlu ile 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir ise zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir 33 puanla 3, Alanyaspor ise 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Alanyaspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...