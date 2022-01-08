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Giriş Tarihi: 8.1.2022 15:51

Alanyaspor'un konuğu Emre Belözoğlu ile kaybetmeyen Başakşehir (CANLI)

Alanyaspor’un konuğu Emre Belözoğlu ile kaybetmeyen Başakşehir CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Francesco Farioli'yi göreve getiren ev sahibi ekip yeni hocasıyla ilk galibiyetini almak istiyor. Emre Belözoğlu ile 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir ise zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir 33 puanla 3, Alanyaspor ise 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Alanyaspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Francesco Farioli'yi göreve getiren ev sahibi ekip yeni hocasıyla ilk galibiyetini almak istiyor. Emre Belözoğlu ile 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir ise zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında... Maç öncesinde Başakşehir 33 puanla 3, Alanyaspor ise 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Alanyaspor-Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ALANYASPOR 0 - 0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar
Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay, Deniz, Okaka

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Alanyaspor'un konuğu Emre Belözoğlu ile kaybetmeyen Başakşehir (CANLI)
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