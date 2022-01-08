Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor! Giresunspor karşısında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 8.1.2022 17:47 Son Güncelleme: 8.1.2022 17:55

Son dakika: Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor! Giresunspor karşısında 11'ler belli oldu

Son dakika: Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor! Giresunspor karşısında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer aldı. İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 yenmişti.

Galatasaray'ın 11'i belli oldu!

Galatasaray: İsmail Çipe, Sacha Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Halil Dervişoğlu, Babel.

Galatasaray'ın genç savunmacısı Işık Kaan Arslan, Giresunspor karşısında ilk kez ilk 11'de şans bulacak.

Öte yandan Galatasaray'da son olarak Marsilya maçında oynayan Sacha Boey, Giresunspor karşısında ilk 11'de başlayacak.

11 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Galatasaray'da 11 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, GZT Giresunspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama ile sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu formasını terletemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mustafa Muhammed de süre alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey'in durumları ise belirsizliğini koruyor. Galatasaray'da ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile maç analiz sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için görev yapamayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

"Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

TERİM, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.

SON 8 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 9 gole engel olamadı.

GİRESUNSPOR İLE 14. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

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Son dakika: Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor! Giresunspor karşısında 11'ler belli oldu
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