Son dakika: Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor! Giresunspor karşısında 11’ler belli oldu

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mustafa Muhammed de süre alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey'in durumları ise belirsizliğini koruyor. Galatasaray'da ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile maç analiz sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için görev yapamayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

"Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.