Tam yol ileri

Süper Lig lideri Trabzonspor, ligin ikinci yarısına Yeni Malatyaspor galibiyeti ile start verdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmaya konuk takım dirençli başladı. Ancak 'Fırtına'ya çok fazla dayanamadı. 23. dakikada sahneye son haftaların formda ismi Cornelius çıktı. 24 şut denemesinde 1 gol bulan bordo-mavililer, farkı kaçırdı ama 3 puanı kaptı
Ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor ile ligin son sırasındaki Yeni Malatya'nın karşılaşması beklenendendahaçekişmeli geçti. Bordo-mavililer, başlangıç düdüğünden itibaren pozisyon zenginliği ve bariz kadro kalitesi farkıyla oyuna daha hakim gibi gözükse de sıkıntılarına rağmen mücadele eden bir rakip buldu karşısında. 23'te Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortada Cornelius,altıpas içinden iki savunmaoyuncusu arasından dokunarak topu ağlara gönderdi ama o ana kadar birçok pozisyon vardı aslında… Gol sonrası daha da rahatlayan ve asistin de öz güveni ile futbolu, 'Şov'boyutuna taşıyan Nwakaemeise seyir zevki veren isim oldu. Pozisyon zenginliği olarak sıkıntılı bir maç tamamlanırken, Trabzonspor üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
KUZEYİN KRALI BOŞ GEÇMİYOR
Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius, Yeni Malatyaspor maçını da boş geçmedi. 28 yaşındaki yıldız, bordo-mavililerin attığı son 5 golün 4'üne imzasını koyarken krallık yarışında da Pesic'in (11) hemen arkasında yer aldı. Kuzeyin Kralı, aynı zamanda son 7 isabetli şutunda rakip kalecileri mağlup etmeyi başardı. Bu arada yıldız futbolcu, şut isabetinde Fırtına'nın eski gol kralı Sörloth'u geride bıraktı. Cornelius 17 isabetli şutunda 10. golüne ulaştı. Sörloth ise 10 golü 18 isabetli şutta bulmuştu.
MAÇI DOMİNE EDEN TARAFTIK
Cornelius son 7 isabetli şutunda 7 gol atması hakkında "İyi bir istatistik diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Maçı domine eden taraftık. Özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele ettik. Rakibe maça ortak olabilecek ya da kazanabilecek bir şans tanımadık" şeklinde konuştu.
EVİNDE 16 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, sahasında yeni bir rekoru da egale etti. Daha önce Şubat 2008-Şubat 2009 arasında 16 maçlık en iyi iç saha performansına imza atan bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yine aynı rakama ulaştı. Trabzonspor bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
BİR TRABZONSPOR KLASİĞİ!
Galibiyetlere alışan taraftarlar ve futbolcular, maç sonu rutinini yine yaptı. Oyuncular bitiş düdüğüyle kendileri lehine tezahüratta bulunan futbolseverlere gidip, onlara alkışlarla karşılık verdi.
NWAKAEME 8'DE 8 YAPTI
Sakatlığı nedeniyle üç lig, bir de kupa maçı kaçıran Nwakaeme, dün akşam sahaya ilk 11'de çıktı. Cornelius'un golünde asist yapan Nijeryalı yıldız, Süper lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 8 karşılaşmada da skora katkı sağlamayı başardı.
DJANİNY'DE YIRTIK ŞÜPHESİ
Abdullah Avcı, Djaniny Semedo'nun sakatlığıyla ilgili, "Net raporu gelecek,ona göre de bir planlama yapacağız" derken, ilk haberler olumlu gelmedi. Federasyondan kulübe gönderilen bilgiye göre; Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Afrika Kupası hazırlıkları kapsamında yaptığı çalışmalar sırasında sakatlanan tecrübeli forvetin, sol baldırında yırtık olduğu tahmin ediliyor. 30 yaşındaki oyuncu Trabzon'a davet edildi ve geldikten sonra burada tekrar kontrolü yapılacak. Bu sakatlıkiçin kesin tanı konulursa Djaniny,1 ay ile 40 gün arasında sahalardanuzak kalacak.
0
Yeni Malatyaspor, bu sezon Trabzonspor kalesine isabetli şut gönderemeyen ilk takım oldu.