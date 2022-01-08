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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Vida için sıradalar

Vida için sıradalar

Beşiktaş’ın sözleşme uzatmayı düşünmediği Hırvat stopere Watford’dan sonra Newcastle, Udinese ve Bordeaux da talip oldu

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'ya ara transferde ilgi artmaya devam ediyor. Hırvat stopere 2.5 yıllık sözleşme teklifi yapan ve devre arası transferini gerçekleştirmek isteyen İngiliz kulübü Watford'a rakip çıktı. Premier Lig'den Newcastle United ile birlikte Fransa Ligue 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese, 32 yaşındaki oyuncuyu gündemine almış durumda. Beşiktaş ile daha önce yaptığı görüşmelerden istediğini alamayan Vida'nın da karar aşamasında olduğu, sezonu siyah-beyazlı kulüpte tamamlayıp tamamlamamak ile ilgili değerlendirme yaptığı belirtildi.

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Vida için sıradalar
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