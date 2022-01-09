Arda’dan özür turu

Ağustos ayından beri formasından uzak kalan Arda Turan, 142 günsonra takıma döndü.34 yaşındaki futbolcu,62'de Halil'in yerineoyuna dahil oldu. Takıma tepki gösteren tribünlerden özrü kaptan Arda diledi. Maç bittikten sonra tek başına sahaya çıkan kaptan, tribünleri selamladı. Tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesi ise yayıncı kuruluşa konuşmuş, kulübün gençleşme politikası ile ilgili şunları söylemişti: "Sayınbaşkanımıza ve hocama,cesaretlerinden dolayıteşekkür ediyorum.G.Saray'ın kurtuluşununbu yoldan geçtiğinidüşünüyorum. Değişimkolay değil."