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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Arda’dan özür turu

Arda’dan özür turu
Ağustos ayından beri formasından uzak kalan Arda Turan, 142 gün sonra takıma döndü. 34 yaşındaki futbolcu, 62'de Halil'in yerine oyuna dahil oldu. Takıma tepki gösteren tribünlerden özrü kaptan Arda diledi. Maç bittikten sonra tek başına sahaya çıkan kaptan, tribünleri selamladı. Tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesi ise yayıncı kuruluşa konuşmuş, kulübün gençleşme politikası ile ilgili şunları söylemişti: "Sayın başkanımıza ve hocama, cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. G.Saray'ın kurtuluşunun bu yoldan geçtiğini düşünüyorum. Değişim kolay değil."

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Arda’dan özür turu
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