Bu iş için bana haber verilmedi!

Zorlukları bilerek bu savaşa girdiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı “Guardiola’nın yardımcısı gelecek mi” sorusuna “Benim böyle bir girişimden haberim yok. Gelen kimse yok ki reddedelim” yanıtını verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kaybedilen GZT Giresunspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Sarıkırmızılı yönetici Işıtan Gün'ün geçtiğimiz günlerde, "Başkan Burak Elmas'ın izni ve onayı doğrultusunda Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüm" sözlerini yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı "Benim bilgim yok. Bir ismireddetmek için önüme gelen bir isimolması lazım. Gelen kimse olmadı kireddedelim. Türkiye'de istediğimiz noktada değiliz. Bunun da bir sorumlusu varsa benim dedim. Benim böylebir girişimden haberim yok. Kendininsuçlu olduğunu söyleyen benim.Yapılacak bir şey varsa bana yapılsınderim" ifadesini kullandı. Terim, şöyle devam etti: "Protestolar açıkçası beklemediğimbir şeydi. Gençlerin olduğuyerde iniş çıkış olur ama hep inişteyiz. Basit golleri atamıyoruz, bunu söylemekten gına geldi. Yaşayacaklarımızı bilerek bu savaşa girdik. Üzgünüz. G.Saraylılar da ben de
'BELKİ DE G.SARAY'DA SON KEZ OLACAĞIM!' "BENİM hiçbir gizlim saklım olmadı. Her hareketimi milyonların göz önünde yaptım. Burada bazı yanıtlar vermek, yıllar sonra dahi hatırlanacak sözler olarak kalabilir. Bunları kullanmak işin kolay tarafı. Ancak, ben sezon başında Sayın Başkanımız ile birlikte bu yola çıkarken kariyerimin geldiğiaşamada belki de G.Saray'da son kezteknik direktörlük görevi alacaktım."
'BENİM OYUNCUM KÜFRE DEĞİL, SEVGİYE LAYIKTIR' "GALATASARAY formasını giyen her sporcu, küfre değil sevgiye layıktır. Ağır sözlere değilsevgiye, sarılmaya ihtiyacı vardır. Bugünlerihep beraber atlatacağız. Onların desteği olmadan bugünleri atlatamayız. Üzgünüm... Buradan bizi çıkaracak olan Galatasaray taraftarıdır. Onlar Galatasaray forması giyen herkese sevgi gösterecektir. Bunlar benin canımı yakıyor." buna alışkındeğilim. Yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz. Kimse bunu hak etmiyor. Herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Onların kötü zamanında ben yanlarındayım. Bunları yaşayacağımızıbilerek bu savaşa girdik. Buprojeyi savunuyorum, savunuyoruz."