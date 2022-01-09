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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Destek sona erdi protesto başladı

Destek sona erdi protesto başladı

Taraftarın, Terim ve takıma desteği maç sonunda tepkiye dönüştü. Yönetim de istifaya davet edildi

Galatasaray'la başarılardan başarılara koşan Fatih Terim'e alınan kötü sonuçlara rağmen koşulsuz destek vardı. Bu destek maç öncesi de devam etti. Tribünler, deneyimli hoca ve takım için tezahüratta bulundu. Ancak oyunun son bölümünde her şey değişti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Söylesene Fatih Hoca, takım niye oynamıyor?", "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın", "Yönetim uyuma takımına sahip çık", "Sami Yen hakkını size helal etmiyor" şeklinde tezahürat yaptı. Başkan Burak Elmas ve ekibi istifaya çağrılırken, tepkiler dinmeyince hoparlörden G.Saray marşı çalındı.

'NE OLUYOR BEN DE ANLAMIYORUM!'
G.SARAY'IN sezon başında kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Cicaldau, takımdaki kötü gidişatı şöyle yorumladı: "Bu durumda olduğumuz için üzgünüz. Ben de anlamıyorum ne oluyor? Kimse bunu hak etmiyor, seyirci de hak etmiyor. Bir türlü anlamıyorum, neden başarılı olamıyoruz. Rakip ilk pozisyonunda geliyor gol atıyor, biz ise bir türlü gol atamıyoruz."

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Destek sona erdi protesto başladı
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