Destek sona erdi protesto başladı

Taraftarın, Terim ve takıma desteği maç sonunda tepkiye dönüştü. Yönetim de istifaya davet edildi
Galatasaray'la başarılardan başarılara koşan Fatih Terim'e alınan kötü sonuçlara rağmen koşulsuz destek vardı. Bu destek maç öncesi de devam etti. Tribünler, deneyimli hoca ve takım için tezahüratta bulundu. Ancak oyunun son bölümünde her şey değişti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Söylesene FatihHoca, takım niye oynamıyor?","Sabrımız taşıyor, adam gibioynayın", "Yönetim uyuma takımınasahip çık", "Sami Yenhakkını size helal etmiyor" şeklinde tezahürat yaptı. Başkan Burak Elmas ve ekibi istifaya çağrılırken, tepkiler dinmeyince hoparlörden G.Saray marşı çalındı.
'NE OLUYOR BEN DE ANLAMIYORUM!'
G.SARAY'IN sezon başında kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Cicaldau, takımdaki kötü gidişatı şöyle yorumladı: "Bu durumda olduğumuz için üzgünüz. Ben de anlamıyorum ne oluyor? Kimse bunu hak etmiyor,seyirci de hak etmiyor. Birtürlü anlamıyorum, neden başarılıolamıyoruz. Rakip ilk pozisyonundageliyor gol atıyor, biz isebir türlü gol atamıyoruz."