Emirhan İlkhan, Süper Kupa’da beğeni toplamıştı! 17 yaşında ilk Süper Lig maçına çıkıyor...

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmada 10 eksiği bulunan siyah-beyazlılarda sürpriz bir ilk 11 sahaya çıkacak.
10 eksiği bulunan ve Önder Karaveli'den yoksun olan Beşiktaş, Rizespor deplasmanında Emirhan İlkhan'a ilk 11'de görev verdi.
17 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ikinci yarı oyuna girmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Süper Kupa maçının ardından hocasından ve taraftarlardan övgüleri toplayan Emirhan İlkhan, ilk Süper Lig deneyimini Rizespor deplasmanında yaşayacak.