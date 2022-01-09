Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor - CANLI
Giriş Tarihi: 9.1.2022 15:36 Son Güncelleme: 9.1.2022 16:26

Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor - CANLI

Göztepe sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor - CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Alt sıralarda yer alan iki takımdan Göztepe 4, Antalyaspor ise 3 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Maç öncesinde Antalyaspor 22 puanla 15, Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Göztepe-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Alt sıralarda yer alan iki takımdan Göztepe 4, Antalyaspor ise 3 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Maç öncesinde Antalyaspor 22 puanla 15, Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Göztepe-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Göztepe 1 - 0 Antalyaspor (İlk yarı oynanıyor)

22' Atınç Nukan

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Wilker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Fredy, Doğukan, Mukairu, Amilton, Crivelli

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şanlıurfa sınırında kalleş tuzak! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
DEVA Partili Gürcan'ın Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV’yi düşürmek için kollar sıvandı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Yerli otomobil Togg’da yeni müjde! İkincisi geliyor: 3 yıllık yükseliş göz kamaştırdı
Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
Seren Serengil Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini paylaştı: Burnumda tütüyorsunuz!
Türkiye'nin Sibiryası-30 derecede omicron savaşı
HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP'li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
EUREKA PARK 2022’DEN YENI TRENDLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor - CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA