Göztepe sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor - CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Alt sıralarda yer alan iki takımdan Göztepe 4, Antalyaspor ise 3 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Maç öncesinde Antalyaspor 22 puanla 15, Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Göztepe-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
Göztepe 1 - 0 Antalyaspor (İlk yarı oynanıyor)
22' Atınç Nukan
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GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Wilker, Kerim, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Hakan, Fredy, Doğukan, Mukairu, Amilton, Crivelli