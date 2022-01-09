Göztepe sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor - CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Alt sıralarda yer alan iki takımdan Göztepe 4, Antalyaspor ise 3 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Maç öncesinde Antalyaspor 22 puanla 15, Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Göztepe-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...