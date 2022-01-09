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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Horoz’dan bir muzice daha!

Horoz’dan bir muzice daha!
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyerek büyük sükse yapan Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de de üst sıralar için mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. Düşme hattındaki yeşil-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı Hakan Çinemre (Kendi kalesine), Doğan Can Davas ve Kerim Avcı'nın golleriyle 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Denizlispor vardı… 48. dakikada Oğuz Yılmaz farkı ikiye indirdi. Horozlar 52. dakikada İlhan Depe ile ikinci golü buldu. 65. dakikada Özer Özdemir, skora denge getirdi. 90+6'da Ömer Şişmanoğlu karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 3-4.

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Horoz’dan bir muzice daha!
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