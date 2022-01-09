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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Perde arkasına saklanma devri sona eriyor

Perde arkasına saklanma devri sona eriyor

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yeni spor yasası ile özellikle kulüpleri zarara uğratan yöneticilere ciddi yaptırımlar geleceğini belirterek, “Mali sorumluluğun yanı sıra bazı ihlallerin cezai sorumlulukları da olacak” dedi

Eski milli futbolcu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yeni spor düzenlemesinin sonuna gelindiğini söyledi. Kanun teklifinin en önemli yanının yöneticileri uğrattıkları zarardan sorumlu tutması olduğunu vurgulayan Özalan, G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor'un toplam borcunun 25 milyar lirayı aştığını belirterek şöyle devam etti: "Ama borçlanma yalnızca 'Dört Büyükler'e özgü değil. Mesele alt lig takımlarının 300 milyon liraları bulan borçları bulunuyor. Geçmiş harcamaların kurallara bağlanması ve denetim noktasında eksiklikler bulunuyordu. Bu eksiklikle beraber yanlış uygulamalar neticesinde içinden artık çıkılması çok zor bir duruma düşüldü." Düzenleme ile dernek tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilik oluşturacaklarını bildiren Özalan, "Tamamen ticari amaçlı kurulan müstakil spor anonim şirketlerinin oluşumunu yasal zemine kavuşturuyoruz" derken, çok önem verdikleri diğer bir konunun ise denetim olduğunu ifade etti. "Kural kaide konuldu ama uyulmuyor" eleştirilerine de değinen İzmir Milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü:

BEŞ YIL İPOTEK ALTINDA
"Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin denetimini sıkı kurallara bağlayacağız. Bütçe ve harcama ilkeleri üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Bazı kulüplerin gelecek 5 yılı ipotek altında. Suistimale uğrayan borç alma, borç verme gibi hususlar da sıkı kurallara bağlanıyor. Bu kapsamda yöneticileri, uğrattıkları zararlardan bizatihi, şahsi malvarlıklarıyla da sorumlu tutarak anonim şirketlerde perdenin arkasına saklanmalarının da önüne geçiyoruz. Mali sorumluluğun yanı sıra bazı ihlallerin de cezai sorumlulukları doğacak."

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Perde arkasına saklanma devri sona eriyor
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