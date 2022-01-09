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Giriş Tarihi: 10.1.2022 01:19

Serie A'da Inter, Lazio'yu 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü

AA
Serie A’da Inter, Lazio’yu 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-1 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile orta sıralardaki Lazio kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, Alessandro Bastoni'nin 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Lazio, bu gole 35. dakikada Ciro Immobile ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Inter, 67. dakikada Milan Skriniar ile bir gol daha bularak, Lazio'yu 2-1 yendi ve 3 puan aldı. Bu galibiyetle Inter, puanını 49'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.

Haftayı puansız kapatan başkent takımı Lazio ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter karşısında aldı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kart cezalısı olması sebebiyle Lazio maçının kadrosunda yer almadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

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Serie A'da Inter, Lazio'yu 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü
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