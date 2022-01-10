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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Emirhan daha ne yapsın!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Emirhan daha ne yapsın!

1 topu direkten dönen genç futbolcu, Batshuayi’nin golle sonuçlandırdığı penaltıyı yaptıran isimdi. Ayrıca ağları sarstığı vuruşu da çok şıktı. Ancak ev sahibi ekip, iki kez geriye düştüğü maçta Pohjanpalo ile iki kez eşitliği yakalad

Karşılaşmanın son bölümünde Rize'den Gökhan Gönül, Kartal'dan ise Montero oyundan atıldı
12 eksikle Rize deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibine karşı ilk andan itibaren kolay pozisyonlar buldu. Emirhan'ın direkten dönen kafasıyla başlayan mücadele Batshuayi ve Güven'in kaçırdığı fırsatlarla devam etti. Batshuayi'nin penaltısı siyah-beyazlıları soyunma odasına önde götürdü. İkinci devrede farkı açma fırsatı bulan Beşiktaş, Batshuayi engeline takıldı. Belçikalı, amatörce vuruşlarla 3 puanı harcayan isim oldu. Rize adına iki golü atan Pohjanpalo takımını ayakta tuttu. 22 kez rakip kaleyi yoklayan ve bunların büyük bölümünü ceza sahası içerisinde gerçekleştiren Beşiktaş, eksiklerine rağmen kötü oynamadığı ve Batshuayi'ye takıldığı gecede 1 puana razı oldu. Sonucun tek olumlu yanı Emirhan gibi cevherin ortaya çıkması oldu… Batshuayi'ye gol vuruşu dersi veren Emirhan, 17 yaşında ışıl ışıl parladı.

ERSİN KONTROLDEN ÇIKTI!
Süper Kupa zaferinde penaltı kurtarışıyla önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, dün akşam Çaykur Rizespor'un ilk golünde hatalıydı. Ceza sahası içindeki pozisyonda kontrolsüz çıkış yapan 21 yaşındaki eldiven hem topu ıskaladı hem de Domagoj Vida'nın sakatlanmasına neden oldu. Oyuna devam edemeyen Hırvat stoper, 63. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bırakmak zorunda kaldı.

BATSHUAYİ SAÇ BAŞ YOLDURDU
BEŞIKTAŞ'TA son vuruşlarda beklentileri karşılayamayan Michy Batshuayi, Çaykur Rizespor maçında penaltıdan ağları bulmasına rağmen, kaçırdıklarıyla taraftarın tepkisini çekti. Belçikalı futbolcu, karşılaşmayı 10 şut denemesi ile tamamlarken, bunların dördünde isabet sağladı. Ancak Rize kalecisi Gökhan Akkan'ı geçmeyi başaramadı.

VİDA CEZALI
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hırvat stoper, kırmızı kart gören Montero ile birlikte haftaya Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

VAR'LA PENALTI
24'te Baiano'nun ceza alanı içerisinde topa elle temasını görmeyen hakem Alper Ulusoy'a VAR'dan uyarı geldi. Ulusoy, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

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Emirhan daha ne yapsın!
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