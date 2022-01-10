İkinci Kapı vakası!

Galatasaray'ın bir yıldız adayı daha elinden uçuyor! İki sene önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille'e gidişine engel olamayan sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişenve 6 aydır görüştüğü Bartuğ Elmaz'ı da ikna edemedi. Şubat 2003 doğumlu Bartuğ, 6 numara pozisyonunda oynuyor ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. 18 yaşındaki oyuncununFransız kulübü Marsilya ile anlaşmaküzere olduğu ortaya çıktı. Bartuğ'un menajeri Mirsad Türkcan, genç oyuncusuna uzun süredir Avrupa'da kulüp arıyordu.