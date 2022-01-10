Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'a Federico Chiesa'dan kötü haber! Sezonu kapattı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 22:25 Son Güncelleme: 10.1.2022 22:25

Juventus'a Federico Chiesa'dan kötü haber! Sezonu kapattı

AA
Juventus’a Federico Chiesa’dan kötü haber! Sezonu kapattı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un golcü oyuncusu Federico Chiesa’nın sol dizindeki sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 21. haftasında Juventus'un deplasmanda Roma'yı 4-3 yendiği maçın 32. dakikasında sakatlanan Chiesa, bugün kulübün J Medical sağlık tesislerinde kontrolden geçirildi. Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sol diz ön bağlarda zedelenme tespit edildiği ve Chiesa'nın operasyon geçirmesi gerektiği kaydedildi.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, genç yıldızın bu sakatlıkla sezonu kapattığını ve yaklaşık 6 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Chiesa'ya İtalya Milli Takımı başta olmak üzere Juventus'un rakipleri Milan ve Inter'den "geçmiş olsun" mesajları geldi.

Chiesa da kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür ederek, "Yakında görüşürüz" mesajını paylaştı.

İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Chiesa, "Gök-mavililer"in mart ayında oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda da forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
HDP Milletvekili Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkmıştı! AK Partili Özkan: Gerekeni yapacağız...
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
Cihat görevden alınmalı
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Terim'in ayrılığı sonrası yeni teknik adam kim olacak?
İngiltere’de aşı karşıtları ordu kurdu! Eski askerlerin savaş çağrısı kamerada
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'a Federico Chiesa'dan kötü haber! Sezonu kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA