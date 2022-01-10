Juventus’a Federico Chiesa’dan kötü haber! Sezonu kapattı

Chiesa'ya İtalya Milli Takımı başta olmak üzere Juventus'un rakipleri Milan ve Inter'den "geçmiş olsun" mesajları geldi.

Chiesa da kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür ederek, "Yakında görüşürüz" mesajını paylaştı.

İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Chiesa, "Gök-mavililer"in mart ayında oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda da forma giyemeyecek.