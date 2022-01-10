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Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:37

Kerem Kalafat Beşiktaş’a geri döndü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kerem Kalafat Beşiktaş’a geri döndü

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Beşiktaş’tan Uşakspor’a kiralanan genç sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat tekrardan Beşiktaş’ta.

Uşakspor, Beşiktaş'tan 2021 yılı Temmuz ayında kiraladığı genç sağ bekin Beşiktaş'a geri döndüğünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Uşakspor, sezon başında kiralanan Kalafat'ın Beşiktaş'a geri dönüşü ile ilgili 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımdan ayrıldığını belirleterek, "Sezon başında Beşiktaş JK'den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın Uşakspor'daki alacaklarını bıraktığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere de yer verildi; "Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK'ye dönen Kerem Kalafat'a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat."

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Kerem Kalafat Beşiktaş’a geri döndü
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