Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kerem Kalafat, Beşiktaş'a geri döndü!
Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:59 Son Güncelleme: 10.1.2022 17:00

Kerem Kalafat, Beşiktaş'a geri döndü!

İHA
Kerem Kalafat, Beşiktaş’a geri döndü!

2. Lig ekibi Uşakspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı 20 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'ın Siyah-beyazlılara geri döndüğünü açıkladı.

Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile bir süredir Kerem Kalafat için süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Kerem Kalafat'ın sözleşmesinde bulunan "Beşiktaş çağırırsa döner" maddesi gereğince ayrıldığı belirtilen açıklamada ayrıca Kalafat'ın kulüpten alacaklarını da bıraktığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada; "Sezon başında Beşiktaş JK'den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK'ye dönen Kerem Kalafat'a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat" ifadelerine yer verildi.

Kerem Kalafat, bu sezon Uşakspor formasıyla 2. Lig'de ve kupada toplam 17 maça çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
HDP Milletvekili Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkmıştı! AK Partili Özkan: Gerekeni yapacağız...
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
Cihat görevden alınmalı
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Terim'in ayrılığı sonrası yeni teknik adam kim olacak?
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
İngiltere’de aşı karşıtları ordu kurdu! Eski askerlerin savaş çağrısı kamerada
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem Kalafat, Beşiktaş'a geri döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA