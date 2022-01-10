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Giriş Tarihi: 10.1.2022 17:14 Son Güncelleme: 10.1.2022 17:15

Manisa FK, Yasin Pehlivan'ı transfer etti!

AA
Manisa FK, Yasin Pehlivan’ı transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Yasin Pehlivan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kolay bir süreç olmadı. Manisa Futbol Kulübü'nde olmaktan dolayı çok mutluyum. Manisa Futbol Kulübü forması için elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkan Vekili Engin Anlı da Pehlivan'ın takıma güç katacağına inandıklarını belirterek, "İlk takviyemizi yaptık. Yasin Pehlivan gibi Türkiye'de uzun yıllar forma giymiş çok deneyimli bir ismi kadromuza kattık. Tecrübesiyle ligin ikinci yarısında takımımıza çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Manisa FK, Yasin Pehlivan'ı transfer etti!
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