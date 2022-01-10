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Giriş Tarihi: 10.1.2022 20:09 Son Güncelleme: 10.1.2022 20:20

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! Yeni teknik direktör için tarih verdi...

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama! Yeni teknik direktör için tarih verdi...

Son dakika haberi... Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Ali Koç, merak edilen sorulara yanıt verdi. Bir süredir Kovid-19 tedavisi nedeniyle ekranlara çıkamayan Koç, Adana Demirspor maçı öncesi gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında yeni hoca için süreyi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni hocasını belirlemeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında önemli noktalara değindi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir.

Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir.

Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor."

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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklama! Yeni teknik direktör için tarih verdi...
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