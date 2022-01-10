Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama! Yeni teknik direktör için tarih verdi...

Son dakika... Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni hocasını belirlemeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında önemli noktalara değindi.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir.
Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir.
Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor."