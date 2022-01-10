2-2 biten Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Eksiklerimize rağmen iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Duran toptan iki tane gol yedik. Bana göre ilkinde faul var. VAR yine devreye girmedi, aleyhimizde olduğu zamanlardaki gibi" dedi. Kocadağ transfer sorusuna ise "Bu sezon istediğimiz noktada değiliz ama çok transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Biz zaten transferlerimizi yaptık; Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege var. Bu oyuncular ikinci yarı itibariyle daha fazla süre alacaklar" yanıtını verdi. Çok merak edilen teknik direktörlük görevi içinse "Önder Karaveli şu an devam ediyor. Önemli olan burada bizim izleyeceğimiz politika ve strateji" ifadelerini kullandı.