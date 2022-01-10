Yiğidolar’dan büyük çelme

Yiğidolar’a galibiyeti getiren golü Leke James kaydetti. Beş maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor’un lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı da 10’a yükseldi
Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra sahadan üç puanla ayrıldı. Ev sahibi takımın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi (4G, 1B) sona erdi. Konyaspor, daha atak görünen taraf olsa da Yiğidolar'ın kalecisiAli Şaşal Vural, yaptığıkritik kurtarışlarlarakipoyunculara geçitvermedi. Kırmızı beyazlıların tek golü 66. dakikada geldi. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında yerden yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topubekletmeden kaleye gönderenLeke James fileleri havalandırdı:0-1. Maçın kalan bölümünde Konyaspor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince gülen taraf 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL Konyaspor'un birbirlerini tanıyan oyunculardan kurulu oturmuş bir sistemi var. Bundan önceki son iki maçını çok iyi oynamasa da son dakika golleriyle kazandı. Ama o maçlarda üretkenlik sıkıntısı çekmişti. Sivasspor karşısındada takım halinde kötü oynadılar, pozisyon bulmaktazorlandılar. Ayrıca rakibe de defalarca hücuma çıkma şansı verdiler. Ve de çok önemli 3 puan kaybettiler. Ben çok beğendiğim önemli kanat beki Skubic'in bu kadar kötü oynadığı bir maç izlememiştim. Sivasspor'un Gradel ve Fajr gibi çok önemli iki eksiği vardı. İyi savunma yaptılar. Hücumu da hep düşündüler. 3 puanı hak ederek kazandılar.