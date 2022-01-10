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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Yiğidolar’dan büyük çelme

Yiğidolar’dan büyük çelme

Yiğidolar’a galibiyeti getiren golü Leke James kaydetti. Beş maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor’un lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı da 10’a yükseldi

Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek iki maç aradan sonra sahadan üç puanla ayrıldı. Ev sahibi takımın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi (4G, 1B) sona erdi. Konyaspor, daha atak görünen taraf olsa da Yiğidolar'ın kalecisi Ali Şaşal Vural, yaptığı kritik kurtarışlarla rakip oyunculara geçit vermedi. Kırmızı beyazlıların tek golü 66. dakikada geldi. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında yerden yapılan ortayı savunma karşıladı. Dönen topu bekletmeden kaleye gönderen Leke James fileleri havalandırdı: 0-1. Maçın kalan bölümünde Konyaspor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince gülen taraf 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.

BİR GÖRÜŞ

Ömer ÜRÜNDÜL
Konyaspor'un birbirlerini tanıyan oyunculardan kurulu oturmuş bir sistemi var. Bundan önceki son iki maçını çok iyi oynamasa da son dakika golleriyle kazandı. Ama o maçlarda üretkenlik sıkıntısı çekmişti. Sivasspor karşısında da takım halinde kötü oynadılar, pozisyon bulmakta zorlandılar. Ayrıca rakibe de defalarca hücuma çıkma şansı verdiler. Ve de çok önemli 3 puan kaybettiler. Ben çok beğendiğim önemli kanat beki Skubic'in bu kadar kötü oynadığı bir maç izlememiştim. Sivasspor'un Gradel ve Fajr gibi çok önemli iki eksiği vardı. İyi savunma yaptılar. Hücumu da hep düşündüler. 3 puanı hak ederek kazandılar.

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Yiğidolar’dan büyük çelme
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