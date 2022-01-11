Ali Koç buraya hesap ver taraftara

70’ten sonra Kadıköy’de yine “İstifa” tezahüratları yükseldi. Başkan Ali Koç, kendilerine hesap vermesini isteyen taraftara alkışla tepki gösterdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci devrenin ilk maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi basına teknik direktör arayışları için "Kafamızdakiler haziranda gelmekistiyor" dedi… Sahada sonuç iyi gitmeyince tribünler "Söylesene başkan neoldu sözlerin, koskoca Fener'ine hale getirdin" tezahüratı yapıp ardından yoğun bir şekilde "Yönetim istifa" diye tempo tuttu. Başkan Ali Koç bu tezahüratlara tribünleri alkışlayarak tepki gösterdi. Maçın bitiminde tribünleri terk etmeyen taraftar "Ali Koçburaya, hesap ver taraftara" diye tempo tuttu. Koç'un karşılaşma öncesi "Bırak git diyenhesapların çoğu Norveç'ten" sözleri de sosyal medyada yankı buldu. Tepkilere Norveç etiketi eklendi.
İKİNCİ YARIYA UYUYARAK BAŞLADIK
F.BAHÇE'NİN en tecrübeli ismi JoseSosa karşılaşma sonrası ilginç biryorumda bulundu. Arjantinli yıldız,"Bu sonuç bizim için üzüntü verici. İlkyarı iyi oynadığımızı düşünüyorum.İkinci yarı uyuyarak başladık adeta.Aklıyla oynayan bir Fenerbahçegörüntüsü vermedik" dedi. Taraftarıntepkisini haklı bulan Sosa,"Taraftarı çok iyi anlıyoruz.Onlar da mutlu değil,biz de mutlu değiliz" ifadelerinikullandı. Genç kaleciBerke ise kısa ve net konuştu:"Çok üzgünüz. Söylenecek birşey yok. Bu kadar."
'ÖZÜR DİLİYORUZ'
Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle karşılaşma sonrası tribüne gelen ve evlerinde maçı izleyen taraftardan özür dileyerek sözlerine başladı. Göle, "Bu ekibinprofesyonelleri olarak bu durumdanüzgünüz ve çıkmamız gerekiyor. İkinci yarıya başladığımızda gelen erken gol bütün planlarımızı altüst etti. Duygusal bir anımıza denk geldi. Oyuncular da çok istiyorama sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz.Beklenen gol gelmeyince, sabırolmuyor bu da kırılmalarıgetiriyor" diye konuştu.