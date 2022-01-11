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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Ali Koç buraya hesap ver taraftara

Ali Koç buraya hesap ver taraftara

70’ten sonra Kadıköy’de yine “İstifa” tezahüratları yükseldi. Başkan Ali Koç, kendilerine hesap vermesini isteyen taraftara alkışla tepki gösterdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci devrenin ilk maçında takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi basına teknik direktör arayışları için "Kafamızdakiler haziranda gelmek istiyor" dedi… Sahada sonuç iyi gitmeyince tribünler "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" tezahüratı yapıp ardından yoğun bir şekilde "Yönetim istifa" diye tempo tuttu. Başkan Ali Koç bu tezahüratlara tribünleri alkışlayarak tepki gösterdi. Maçın bitiminde tribünleri terk etmeyen taraftar "Ali Koç buraya, hesap ver taraftara" diye tempo tuttu. Koç'un karşılaşma öncesi "Bırak git diyen hesapların çoğu Norveç'ten" sözleri de sosyal medyada yankı buldu. Tepkilere Norveç etiketi eklendi.

İKİNCİ YARIYA UYUYARAK BAŞLADIK
F.BAHÇE'NİN en tecrübeli ismi Jose Sosa karşılaşma sonrası ilginç bir yorumda bulundu. Arjantinli yıldız, "Bu sonuç bizim için üzüntü verici. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarı uyuyarak başladık adeta. Aklıyla oynayan bir Fenerbahçe görüntüsü vermedik" dedi. Taraftarın tepkisini haklı bulan Sosa, "Taraftarı çok iyi anlıyoruz. Onlar da mutlu değil, biz de mutlu değiliz" ifadelerini kullandı. Genç kaleci Berke ise kısa ve net konuştu: "Çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok. Bu kadar."

'ÖZÜR DİLİYORUZ'
Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle karşılaşma sonrası tribüne gelen ve evlerinde maçı izleyen taraftardan özür dileyerek sözlerine başladı. Göle, "Bu ekibin profesyonelleri olarak bu durumdan üzgünüz ve çıkmamız gerekiyor. İkinci yarıya başladığımızda gelen erken gol bütün planlarımızı altüst etti. Duygusal bir anımıza denk geldi. Oyuncular da çok istiyor ama sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Beklenen gol gelmeyince, sabır olmuyor bu da kırılmaları getiriyor" diye konuştu.

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Ali Koç buraya hesap ver taraftara
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