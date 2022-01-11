Son dakika: Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent İstanbul’a geliyor

Son dakika... Galatasaray, dün alınan flaş bir kararla Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Sürpriz ayrılık sonrası sarı-kırmızılı takımın yeni hocası ise belli oldu. Terim'in yardımcısı olması için görüşülen Domenec Torrent, Cimbom'un yeni teknik direktörü oldu.
A Spor'un haberine göre, 59 yaşındaki İspanyol teknik adam bu akşam İstanbul'a gelecek. Torrent'i taşıyan uçak Barcelona'dan kalkacak ve saat 18.30'da İstanbul'da olacak.
Torrent uzun yıllar; Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. İspanyol hoca Guardiola'nın yanından ayrıldıktan sonra New York City ve Flamengo'da teknik direktör olarak görev yaptı.