Son dakika: Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent İstanbul’a geliyor

Son dakika... Galatasaray, dün alınan flaş bir kararla Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Sürpriz ayrılık sonrası sarı-kırmızılı takımın yeni hocası ise belli oldu. Terim'in yardımcısı olması için görüşülen Domenec Torrent, Cimbom'un yeni teknik direktörü oldu.