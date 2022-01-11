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Giriş Tarihi: 11.1.2022 10:38

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent İstanbul'a geliyor

Son dakika: Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent İstanbul’a geliyor

Son dakika... Galatasaray'da Fatih Terim'in flaş ayrılığı sonrası yeni hoca belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. 59 yaşındaki hoca, bu akşam saat 18.30'da İstanbul'da olacak.

Son dakika... Galatasaray, dün alınan flaş bir kararla Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Sürpriz ayrılık sonrası sarı-kırmızılı takımın yeni hocası ise belli oldu. Terim'in yardımcısı olması için görüşülen Domenec Torrent, Cimbom'un yeni teknik direktörü oldu.

A Spor'un haberine göre, 59 yaşındaki İspanyol teknik adam bu akşam İstanbul'a gelecek. Torrent'i taşıyan uçak Barcelona'dan kalkacak ve saat 18.30'da İstanbul'da olacak.

Torrent uzun yıllar; Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. İspanyol hoca Guardiola'nın yanından ayrıldıktan sonra New York City ve Flamengo'da teknik direktör olarak görev yaptı.

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent İstanbul'a geliyor
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