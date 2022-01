Guardiolasız Torrent Aslan’a yeter mi!

SORUN FUTBOLUMUZ DEĞİL

YÖNETENLER!

TÜRK FUTBOLU EFENDİ BİR EVLADINI KAYBETTİ

SPOR DÜNYASINI YASA BOĞAN KAYIP İÇİN NE DEDİLER?

Elmas'ın Hollanda 'da bir kulübün sahibi ve menajerlik işleri yapan yöneticisi Işıtan Gün 'ün aklıyla hareket etmesi kendisini uçuruma sürüklerKonuya Guardiola olarak bakarsak sorun yok, muazzam bir başarı kariyeri var. Ama konu, liderlik yapıp tek adam olduğunuzda yalnızca size ve başarılarınıza döner Fatih Terim , uzun Galatasaray kariyeriboyunca ne zaman gönderilse başkanlar yerine,altyapı hocası Riekerink dışında, hep gövdeliteknik direktörler getirdi.BurakElmas ve yönetimi, Torrent'i G.Saray'ın başınagetirecek. İspanyol teknik direktörler, Türkiye'dehiç başarılı olamadı. Aragones ve DelBosque örnekleriortada. 12 yıl boyuncaGuardiola'nınyardımcılığınıyapan, en son Flamengo 'dankovulan Torrent'i,Başkan Elmas'ınHollanda'da bir kulübün sahibi ve menajerlikişleri yapan yöneticisi Işıtan Gün'ün aklıyla hareketetmesi kendisini uçuruma sürükler. Taraftarısusturmak için Terim'in yerine gelecek hocanıngüçlü bir figür olması gerekir.Bu konuya Guardiola tarafındanbakarsak sorun yok, muazzam bir başarı kariyerivar vediyorsanızburada katkısı olduğunu ifade edebilirsiniz.Ama konu, liderlik yapıptek adam olduğunuzda yalnızcasize ve başarılarınıza döner.G.Saray, Guardiola sonrasınabakarak mı bu tercihi yaptıyoksa Guardiola ile beraberkazanılan kupalarabakarak mı?Sürekli kazanmabaskısıyla oynuyor.Gündemi yönetebilmekabiliyetinizin de olmasılazım.Bununla ilgili şu örneğiverelim; Daum ve Roland Koch beraber çalışıyorlardı.Daum, Türkiye'de ve kendi ülkesindeşampiyonluklar ve başarılar yaşadı, bu başarıdaKoch'un ikinci adam olarak etkisinin olduğu çokkonuşulurdu. Ama Roland Koch tek başına teknikdirektörlük yaptığında bunun çok gerisindeolduğunu gördük.ÖncelikleFatih Terim, Türk futbolununen önemli teknikdirektörü. KariyerindeUEFA şampiyonluğu,Avrupa üçüncülüğüolan, Fiorentinave Milan gibiönemli kulüplerdegörev yapmışbir hoca. Amaşunu göz önünealıyorum,Onlar da birçok defabaşarısız olduklarında görevlerinden ayrıldılar.Bence G.Saray yönetiminin Avrupa Ligi maçlarınıbeklemesi lazımdı. Bundan sonrasını zaman gösterecek.Ayrıca yönetimin ayrılık kararı alınırkenFatih Terim gibi bir teknik direktöre karşı sergilediğitutum hiç hoş değildi.Kafamda şöyle bir soru işareti var; bu teknikadam İspanyol ekolü olan üst düzey pas trafiğiüzerinde duracaktır. Ama G.Saray takımı bunuuygulayabilecek bir kadroya sahip değil.İsimden değil, plandan konuşuyorsakdoğru karar. İspanyollar'ın eğitim, gelişim sisteminiG.Saray'a getirmesi, Guardiola ile geçenyıllarının tecrübesi ile sahadaki oyunu değiştirmesiisteniyor.Başarıyı doğru tarifetmek gerekiyor. Fatih Terim'in istediği üç yılı,yeni gelen hocaya verecek mi Galatasaraylılar?Objektif kriterler oluşturulacak ve takım bunusindirebilecek mi?oblemleri yaratanlar da onlar, sonra oturup şikâyet edenler de...Fenerbahçe, aynı suyla yıkanmanın bedelini ödediKulüpler gerçeği halının altına süpürerek güncel popülizmle yönetilmeye çalışıldıÖyle şeyler yaşıyoruz ki, artıkskandalın üstünde bir tanımlama bulmamızlazım.Çünkü sahada işler kötü. Protestoeden taraftarlar da haklı, çünkü yönetimlerinkararlarında doğru bulamıyorsunuz.Dolayısıyla şunu anlıyoruz; Türk futbolundasorun yok, yönetenlerde sorunvar.3 kulübün bu sezonligde yaşadıkları travmalar sadece futboladına değil, yönetimleri ve teknikadamları adına büyük bir skandaldır.F.Bahçe, aynı suyla yıkanmanın yaniVitor Pereira'yı göreve getirmenin bedeliniağır ödedi. Sergen Yalçın'ın, iki kupa(Süper Lig, Türkiye Kupası) kazanmasınarağmen alınan başarısız sonuçlardansonradiyerek ayrılması beni çok şaşırttı.Sergen Yalçın'ın bir Beşiktaş efsanesiolarak uzun yıllar görev yapacağını düşünüyordum.Kendisi tükenmişlik sendromundankurtulamadığı gibi yenidenyükselme adına ciddi bir mücadele vermektenkaçtı.2022'nin ilk olayına Fatih Terim'in görevdenalınması damga vuracaktır. G.Saraytarihinin en çok şampiyonluk yaşayan,Avrupa'da UEFA Kupası kaldıran ve ençok kupa kazanan hocası Fatih Terim'i, Burak Elmas 'ın göndermesi çok tartışılacaktır.Şaşırtıcı tarafı, seçime girerkenBurak Başkan, FatihTerim kartvizitinikullanmıştı.Bubirlikteliğinuzun süreceğinidüşünüyordum.Ayrılık,tüm G.Saraytaraftarlarını vecamiayı şaşırttı.Bundan sonraher türlü sorunu,Burak Elmas tekbaşına sırtlamakzorunda kalacak.Başarısız hermaç yönetimi istifayayaklaştırır ve 6aylık yönetimindeiki yöneticisi, iki profesyonelini ve FatihTerim'i kaybedenAslında Türk futbolununiçinde bulunduğu genel durumuözetleyen bir fotoğraf görüyoruz karşımızda.Kulüpler uzun dönemdir gerçeğihalının altına süpürerek güncelpopülizmle yönetilmeye çalışıldı.Ama artık gelinennokta bununböyle olmadığınıçok net bir şekildeortaya koyuyor.Kulüpler çokciddi mali problemleryaşıyorlar.Bunun yanındaidari problemlerledekarşı karşıyalar.Yani durum değişmiyor. İstikrarsağlamak, uzun süreli planlarla yürümek,doğru kararlar almak önemli. Amaçok fazla hatalar yapıldı ve yapılmaya dadevam ediliyor.Bu Türk futbolununaslında geldiği durumu gösteriyor.İstanbul'un üç büyükleri inanılması güç,kötü bir sezon geçiriyor.Kısacası daha ligin ilk yarısında sezonukapattılar. Tabii 3 büyüklerin yurt çapındaçok büyük bir seyirci kitlesi olduğuiçin eleştiriler doruğa çıkıyor. Bununsonucunda da tabii ki birinci planda teknikdirektörlerle yollar ayrıldı.Geçen sezon Emre Belözoğlu ile yollarayrıldıktan sonra mutlaka iyi, kariyerli birismin takımın başına geçmesi gerekirdi.Ancak bu yapılamadı ve daha öncedende görev alıp başarısızlığı kanıtlanmışPereira getirildi.Güne (dün) çok üzücü bir haberle başladık. Konyasporlu oyuncuaracıyla Ankara'da yaptığı kaza sonrası vefat etti.ÜRÜNDÜL: Son dereceformasını her maçta büyük birhırsla ıslatan genç bir kardeşimizdiGÜLTİKEN: Bu kadar genç yaşta kayıplar çok üzücü. Kaza olması daBİLGİÇ: Babasınınkapılarda bekleyip, evegötürdüğünüanlatmıştıTürk futbolu talihsiz bir biçimde çok değerli bir oyuncusunu kaybetti. Ahmet Çalık 'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasının da başı sağ olsun.Takdiri ilahi diyelim, şampiyonluk yarışındaki Konyaspor Ahmet Çalık gibi bir oyuncuyu sezon sonuna kadar arayacaktır.Bu kadar genç yaşta kayıplar, konumu ne olursa olsun çok üzücü.Nurlar içinde uyusun, ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.Sabah haberi duyduğumda çok üzüldüm.Maalesef üzücü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konya camiasına başsağlığı diliyorum.Nasıl anlatılabilir ki… Bir röportajında babasının sekiz yıl onu tesislere taşıdığını, dinlenmesi için kapılarda bekleyip, eve götürdüğünü anlatıyor.ve hayat ile mücadelesinde evinin gözbebeği haline geliyor. Bir anda her şey yerle bir oluyor.muhtemelen de arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Allah rahmet eylesin., duruşu, insanlığı, özelyaşamı ve karakteri ile kısa süre içerisindeşahsımda derin izler bırakan kardeşim,Mekanı cennet,makamı ali olsun. Cenab-ı hak cennetindeCem eylesin.olduk. Ahmet 15 yaşındaykenG.Birliği U15 kategorisinde şampiyonlukelde ettik.ve Galatasaray'daoynamaktı. Bu hayalini gerçekleştirmişolduğu için mutluyum. Efendi bir insandı., düzgün, herkesin takdirini alanbir karakteri vardı. Herkesin başı sağ olsun.Allah ailesine sabır versin.çok beğendiğim bir futbolcuydu, onu almak için İlhan Cavcav'la çok mücadele ettim.G.Saray'da kaptan olma hayali vardı. Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti.sezon Hilmi Kulluk başkanla beraber Ahmet Çalık'ı transfer ettik. Gelmek için kendisi de çok büyük fedakârlıklar yaptı.Ara ara yanına çağırır, onları yemeğe götürür, abilik yapardı. İnançlı bir çocuktu.bir kardeşimizi kaybettik. Çokdürüst ve çalışkandı. Milli Takım'ın her yaşkategorisinde forma giymişti. Sahadakiduruşuyla herkese yol haritası çizmişti. Performansı üst düzeyindeyken böyle bir kaza olması çok üzücü.Çalık hem futbolculuğu hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi.Allah'tanrahmet, kederli ailesine, Konyaspor camiasınabaşsağlığı diliyorum.yalnız bitmedin Ahmet bizide götürdün beraber biraz. Tanıdığım enefendi, saygılı, dost, yürekten kardeşlerimdendin. Şimdi biraz daha eksildim. Güle güle kardeşim.kardeşim, güzel kardeşim. Dün akşamtelefonda konuştuk. Nasıl oldu inanamıyorum, söylenecek bir şey bulamıyorum.Mekanın cennet, toprağın bol olsun mübarek kardeşim.Bende yerin çok ayrı.O güzel kalbini hiç unutmayacağım.Kulübü, Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine taziyelerini iletir. Konyaspor kulübüne de destek ve dayanışma dileklerimizi bildiririz.futbolcu, G.Saray'da birlikte oynadığı oyuncu için "Hepimiz için büyük bir kayıp. Ailesine, dostlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Her şey için teşekkür ederim Ahmet" paylaşımı yaptı.Yılmaz Çalık… Ah be canım kardeşim, yüreğimiz parçalandı. Kalbi çok güzel bir adamdı. Beraber yaşadığımız, mücadele ettiğimiz, ter döktüğümüz anılar hep aklımda olacak., canım kardeşim, kalbi tertemiz güzel kardeşim... Yıllarca hep beraberdik.Tanıdığım en karakterli, en temiz insanların başındaydın. Daha söylenecek çok şey var ama üzüntümü anlatamam. Seni böyle yetiştiren güzel ailene teşekkür ederim. Allah hepimize sabır versin.acı, çok zor. Milli formayı beraber terlettiğim örnek insan Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun.sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.tanışamasak da hakkında hep güzel şeyler duydum. Ne kadar iyi insan olduğunu bilmeyen yoktur. Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Konyaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.bugün çok kötü bir haberle başladı. Ahmet Çalık'ın ailesine en kalbi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarım sizinle, Türk futbolunun başı sağ olsun.ve saha dışındaki duruşuyla kıymetli bir sporcuyu kaybettik.Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum.