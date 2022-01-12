Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Guardiolasız Torrent Aslan’a yeter mi!
Giriş Tarihi: 12.1.2022

Guardiolasız Torrent Aslan’a yeter mi!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Guardiolasız Torrent Aslan’a yeter mi!

Sabah Spor yazarları, geride kalan haftanın gelişmelerini ve yarıştaki son durumu tartıştı

LEVENT TÜZEMEN
Elmas'ın Hollanda'da bir kulübün sahibi ve menajerlik işleri yapan yöneticisi Işıtan Gün'ün aklıyla hareket etmesi kendisini uçuruma sürükler

ALİ GÜLTİKEN
Konuya Guardiola olarak bakarsak sorun yok, muazzam bir başarı kariyeri var. Ama konu, liderlik yapıp tek adam olduğunuzda yalnızca size ve başarılarınıza döner

Soru:
G.Saray'da Fatih Terim gönderildi ve yeni teknik direktör Domenec Torrent oldu. İspanyol isim aranan hoca mı?

TÜZEMEN: Fatih Terim, uzun Galatasaray kariyeri boyunca ne zaman gönderilse başkanlar yerine, altyapı hocası Riekerink dışında, hep gövdeli teknik direktörler getirdi. Lucescu, Gerets, Rijkaard, Mancini bunun örnekleri... Burak Elmas ve yönetimi, Torrent'i G.Saray'ın başına getirecek. İspanyol teknik direktörler, Türkiye'de hiç başarılı olamadı. Aragones ve Del Bosque örnekleri ortada. 12 yıl boyunca Guardiola'nın yardımcılığını yapan, en son Flamengo'dan kovulan Torrent'i, Fatih Terim'in yerine getirmek hem akıl tutulması hem de skandal ötesidir. Başkan Elmas'ın Hollanda'da bir kulübün sahibi ve menajerlik işleri yapan yöneticisi Işıtan Gün'ün aklıyla hareket etmesi kendisini uçuruma sürükler. Taraftarı susturmak için Terim'in yerine gelecek hocanın güçlü bir figür olması gerekir.



GÜLTİKEN: Bu konuya Guardiola tarafından bakarsak sorun yok, muazzam bir başarı kariyeri var ve 'Domenec Torrent de orada' diyorsanız burada katkısı olduğunu ifade edebilirsiniz. Ama konu, liderlik yapıp tek adam olduğunuzda yalnızca size ve başarılarınıza döner. G.Saray, Guardiola sonrasına bakarak mı bu tercihi yaptı yoksa Guardiola ile beraber kazanılan kupalara bakarak mı? Çünkü G.Saray, büyük bir camia. Sürekli kazanma baskısıyla oynuyor. Gündemi yönetebilme kabiliyetinizin de olması lazım. Yani bunları yapabileceği noktasında ikna olunması önemli. G.Saray, Fatih hoca gibi lider bir kişilikten sonra bu konuya dikkat etmeli. Bununla ilgili şu örneği verelim; Daum ve Roland Koch beraber çalışıyorlardı. Daum, Türkiye'de ve kendi ülkesinde şampiyonluklar ve başarılar yaşadı, bu başarıda Koch'un ikinci adam olarak etkisinin olduğu çok konuşulurdu. Ama Roland Koch tek başına teknik direktörlük yaptığında bunun çok gerisinde olduğunu gördük.

ÜRÜNDÜL: Öncelikle Fatih Terim, Türk futbolunun en önemli teknik direktörü. Kariyerinde UEFA şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü olan, Fiorentina ve Milan gibi önemli kulüplerde görev yapmış bir hoca. Ama şunu göz önüne alıyorum, 'Bu ayrılık Fatih Terim'in kariyerini zedelemez. Çünkü dünyanın en iyi teknik direktörlerinin dahi sınırsız başarıları olmuyor.' Onlar da birçok defa başarısız olduklarında görevlerinden ayrıldılar. Bence G.Saray yönetiminin Avrupa Ligi maçlarını beklemesi lazımdı. Bundan sonrasını zaman gösterecek. Ayrıca yönetimin ayrılık kararı alınırken Fatih Terim gibi bir teknik direktöre karşı sergilediği tutum hiç hoş değildi. Torrent'i tanımıyorum. Bazı önemli kulüplerde önemli teknik adamların yardımcılığını yapmış. Kafamda şöyle bir soru işareti var; bu teknik adam İspanyol ekolü olan üst düzey pas trafiği üzerinde duracaktır. Ama G.Saray takımı bunu uygulayabilecek bir kadroya sahip değil. BİLGİÇ: İsimden değil, plandan konuşuyorsak doğru karar. İspanyollar'ın eğitim, gelişim sistemini G.Saray'a getirmesi, Guardiola ile geçen yıllarının tecrübesi ile sahadaki oyunu değiştirmesi isteniyor. Bunu Torrent yapar veya bir başkası. Hedef doğru, bu tecrübeden geçmiş bir isim seçilmiş. Başarıyı doğru tarif etmek gerekiyor. Fatih Terim'in istediği üç yılı, yeni gelen hocaya verecek mi Galatasaraylılar? Objektif kriterler oluşturulacak ve takım bunu sindirebilecek mi?

SORUN FUTBOLUMUZ DEĞİL YÖNETENLER!

GÜRCAN BİLGİÇ
oblemleri yaratanlar da onlar, sonra oturup şikâyet edenler de...

LEVENT TÜZEMEN
Fenerbahçe, aynı suyla yıkanmanın bedelini ödedi

ALİ GÜLTİKEN
Kulüpler gerçeği halının altına süpürerek güncel popülizmle yönetilmeye çalışıldı

Soru: Üç büyük takım da hocasız kaldı. Türk futbol tarihinde eşine az rastlanan bir olay. Neler söylersiniz, bu bir skandal mı?

BİLGİÇ: Öyle şeyler yaşıyoruz ki, artık skandalın üstünde bir tanımlama bulmamız lazım. Anlaşılır bir durum değil bu. Yönetimlerin kararlarına baktığımızda haksız da değiller. Çünkü sahada işler kötü. Protesto eden taraftarlar da haklı, çünkü yönetimlerin kararlarında doğru bulamıyorsunuz. Dolayısıyla şunu anlıyoruz; Türk futbolunda sorun yok, yönetenlerde sorun var. Problemleri yaratanlar da onlar, sonra oturup şikâyet edenler de…

TÜZEMEN: 3 kulübün bu sezon ligde yaşadıkları travmalar sadece futbol adına değil, yönetimleri ve teknik adamları adına büyük bir skandaldır. F.Bahçe, aynı suyla yıkanmanın yani Vitor Pereira'yı göreve getirmenin bedelini ağır ödedi. Sergen Yalçın'ın, iki kupa (Süper Lig, Türkiye Kupası) kazanmasına rağmen alınan başarısız sonuçlardan sonra 'Ben bu işi düzeltemiyorum' diyerek ayrılması beni çok şaşırttı. Sergen Yalçın'ın bir Beşiktaş efsanesi olarak uzun yıllar görev yapacağını düşünüyordum. Kendisi tükenmişlik sendromundan kurtulamadığı gibi yeniden yükselme adına ciddi bir mücadele vermekten kaçtı. Önder Karaveli, futbolcularla kurduğu sıcak diyaloglar sayesinde Beşiktaş'ı toparladı. 2022'nin ilk olayına Fatih Terim'in görevden alınması damga vuracaktır. G.Saray tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan, Avrupa'da UEFA Kupası kaldıran ve en çok kupa kazanan hocası Fatih Terim'i, Burak Elmas'ın göndermesi çok tartışılacaktır. Şaşırtıcı tarafı, seçime girerken Burak Başkan, Fatih Terim kartvizitini kullanmıştı. Bu birlikteliğin uzun süreceğini düşünüyordum. Ayrılık, tüm G.Saray taraftarlarını ve camiayı şaşırttı. Bundan sonra her türlü sorunu, Burak Elmas tek başına sırtlamak zorunda kalacak. Başarısız her maç yönetimi istifaya yaklaştırır ve 6 aylık yönetiminde iki yöneticisi, iki profesyonelini ve Fatih Terim'i kaybeden Burak Elmas ve yönetimini martta yapılacak mali kongrede zorlu saatler bekliyor.



GÜLTİKEN: Aslında Türk futbolunun içinde bulunduğu genel durumu özetleyen bir fotoğraf görüyoruz karşımızda. Kulüpler uzun dönemdir gerçeği halının altına süpürerek güncel popülizmle yönetilmeye çalışıldı. Olan durum; sürekli toplumdan, camialardan ve kamuoyundan gizlenmeye çalışıldı. Ama artık gelinen nokta bunun böyle olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kulüpler çok ciddi mali problemler yaşıyorlar. Bunun yanında idari problemlerle de karşı karşıyalar. Verilen kararların ne kadar sağlıksız ve hatalı olduğu görünüyor. Sorun, başarıyı da başarısızlığı da yönetmekte. Yani durum değişmiyor. İstikrar sağlamak, uzun süreli planlarla yürümek, doğru kararlar almak önemli. Ama çok fazla hatalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Sorun yalnızca teknik direktör konusu değil, kulüplerin genel durumu ve yönetenlerin aldıkları kararlar.

ÜRÜNDÜL: Bu Türk futbolunun aslında geldiği durumu gösteriyor. İstanbul'un üç büyükleri inanılması güç, kötü bir sezon geçiriyor. Oynanan futbol kötü ve hiçbir ışık vermiyorlar. Kısacası daha ligin ilk yarısında sezonu kapattılar. Tabii 3 büyüklerin yurt çapında çok büyük bir seyirci kitlesi olduğu için eleştiriler doruğa çıkıyor. Bunun sonucunda da tabii ki birinci planda teknik direktörlerle yollar ayrıldı. Burada en ilginç tablo, Fenerbahçe'nin hâlâ bir teknik adam bulamayışı. Geçen sezon Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldıktan sonra mutlaka iyi, kariyerli bir ismin takımın başına geçmesi gerekirdi. Ancak bu yapılamadı ve daha önceden de görev alıp başarısızlığı kanıtlanmış Pereira getirildi. Onunla yollar ayrıldı ve hâlâ bir teknik adam yok. Gerçekten çok ilginç!

TÜRK FUTBOLU EFENDİ BİR EVLADINI KAYBETTİ

SORU:
Güne (dün) çok üzücü bir haberle başladık. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık aracıyla Ankara'da yaptığı kaza sonrası vefat etti. Neler söylemek istersiniz?

ÜRÜNDÜL: Son derece efendi, formasını her maçta büyük bir hırsla ıslatan genç bir kardeşimizdi

GÜLTİKEN: Bu kadar genç yaşta kayıplar çok üzücü. Kaza olması da üzüntüyü artırıyor

BİLGİÇ: Babasının 8 yıl onu tesislere taşıdığını, kapılarda bekleyip, eve götürdüğünü gururla anlatmıştı



LEVENT TÜZEMEN: Türk futbolu talihsiz bir biçimde çok değerli bir oyuncusunu kaybetti. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasının da başı sağ olsun. Ahmet Çalık, G.Saray'a gelirken G.Birliği'ndeki tüm alacaklarını bırakmıştı. Efendi, saygılı, çalışkan ve sahada yüreğini bırakarak oynayan bir oyuncuydu. Takdiri ilahi diyelim, şampiyonluk yarışındaki Konyaspor Ahmet Çalık gibi bir oyuncuyu sezon sonuna kadar arayacaktır.

ALİ GÜLTİKEN: Bu kadar genç yaşta kayıplar, konumu ne olursa olsun çok üzücü. Bunun trafik kazasıyla olması da üzüntüyü artırıyor. Nurlar içinde uyusun, ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Sabah haberi duyduğumda çok üzüldüm. Son derece efendi, formasını her maçta büyük bir hırsla ıslatan genç bir kardeşimizdi. Maalesef üzücü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konya camiasına başsağlığı diliyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Nasıl anlatılabilir ki… Bir röportajında babasının sekiz yıl onu tesislere taşıdığını, dinlenmesi için kapılarda bekleyip, eve götürdüğünü anlatıyor. Sonunda hedefine ulaşıyor ve hayat ile mücadelesinde evinin gözbebeği haline geliyor. Bir anda her şey yerle bir oluyor. Ahmet Çalık sevilen-beğenilen bir oyuncuydu, muhtemelen de arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Allah rahmet eylesin.

SPOR DÜNYASINI YASA BOĞAN KAYIP İÇİN NE DEDİLER?

FATİH ÖZGÖKÇEN (İttifak Holding Konyaspor Başkanı)
BEYEFENDILIĞI, duruşu, insanlığı, özel yaşamı ve karakteri ile kısa süre içerisinde şahsımda derin izler bırakan kardeşim, güzel insan Ahmet'imizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Cenab-ı hak cennetinde Cem eylesin.
AYKIN DEMİR (G.Birliği altyapı antrenörü)
PERİŞAN olduk. Ahmet 15 yaşındayken G.Birliği U15 kategorisinde şampiyonluk elde ettik. Küçüklükten beri hedefi iyi bir futbolcu olmak ve Galatasaray'da oynamaktı. Bu hayalini gerçekleştirmiş olduğu için mutluyum. Efendi bir insandı.
MESUT BAKKAL (G.Birliği'nden eski teknik direktörü)
KALİTELİ, düzgün, herkesin takdirini alan bir karakteri vardı. Herkesin başı sağ olsun.
Allah ailesine sabır versin.
DURSUN ÖZBEK (G.Saray'a transfer eden başkan)
AHMET çok beğendiğim bir futbolcuydu, onu almak için İlhan Cavcav'la çok mücadele ettim. Onu vermek istemedi. Ama zor olsa da ikna ettik. G.Saray'da kaptan olma hayali vardı. Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti.
İSMAİL KARTAL (Konyaspor'dan eski teknik direktörü)
GEÇEN sezon Hilmi Kulluk başkanla beraber Ahmet Çalık'ı transfer ettik. Gelmek için kendisi de çok büyük fedakârlıklar yaptı. Çok düzgün, saygılı bir insandı. Altyapıdan oyunculara destek olurdu. Ara ara yanına çağırır, onları yemeğe götürür, abilik yapardı. İnançlı bir çocuktu.
ŞENOL USTAÖMER (Genç milli takımlardan antrenörü)
DEĞERLİ bir kardeşimizi kaybettik. Çok dürüst ve çalışkandı. Milli Takım'ın her yaş kategorisinde forma giymişti. Sahadaki duruşuyla herkese yol haritası çizmişti. Performansı üst düzeyindeyken böyle bir kaza olması çok üzücü.
ŞENOL GÜNEŞ (A Milli Takım eski teknik direktörü)
AHMET Çalık hem futbolculuğu hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi.
Yaşama erken veda etmesi hepimizi derinden yaraladı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum.
YASİN ÖZTEKİN (Samsunspor)
GİTMENLE yalnız bitmedin Ahmet bizi de götürdün beraber biraz. Tanıdığım en efendi, saygılı, dost, yürekten kardeşlerimdendin. Şimdi biraz daha eksildim. Güle güle kardeşim.
EMRE TAŞDEMİR (Giresunspor)
CANIM kardeşim, güzel kardeşim. Dün akşam (önceki akşam) telefonda konuştuk. Nasıl oldu inanamıyorum, söylenecek bir şey bulamıyorum.
Mekanın cennet, toprağın bol olsun mübarek kardeşim. Seni çok seviyorum Ahmet'im. Bende yerin çok ayrı.
O güzel kalbini hiç unutmayacağım.
PARİS SAİNT-GERMAİN
PSG Kulübü, Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine taziyelerini iletir. Konyaspor kulübüne de destek ve dayanışma dileklerimizi bildiririz.
BRUMA (PSV Eindhoven) PORTEKIZLI futbolcu, G.Saray'da birlikte oynadığı oyuncu için "Hepimiz için büyük bir kayıp. Ailesine, dostlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Her şey için teşekkür ederim Ahmet" paylaşımı yaptı.
OKAY YOKUŞLU (Celta Vigo)
AHMET Yılmaz Çalık… Ah be canım kardeşim, yüreğimiz parçalandı. Kalbi çok güzel bir adamdı. Beraber yaşadığımız, mücadele ettiğimiz, ter döktüğümüz anılar hep aklımda olacak.
İRFAN CAN KAHVECİ (F.Bahçe)
AHMET'İM, canım kardeşim, kalbi tertemiz güzel kardeşim... Yıllarca hep beraberdik. Yan yana, omuz omuza verdik, sırtımızı birbirimize dayadık.
Tanıdığım en karakterli, en temiz insanların başındaydın. Daha söylenecek çok şey var ama üzüntümü anlatamam. Seni böyle yetiştiren güzel ailene teşekkür ederim. Allah hepimize sabır versin.
YUSUF YAZICI (Lille)
ÇOK acı, çok zor. Milli formayı beraber terlettiğim örnek insan Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun. Ahmet'imizin ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
MERİH DEMİRAL (Atalanta)
ŞAHSEN tanışamasak da hakkında hep güzel şeyler duydum. Ne kadar iyi insan olduğunu bilmeyen yoktur. Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Konyaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.
JOSEF DE SOUZA (Beşiktaş)
MAALESEF bugün çok kötü bir haberle başladı. Ahmet Çalık'ın ailesine en kalbi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarım sizinle, Türk futbolunun başı sağ olsun.
NURİ ŞAHİN (Antalyaspor Teknik Direktörü)
SAHADAKİ ve saha dışındaki duruşuyla kıymetli bir sporcuyu kaybettik.
Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik
Bolu’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Guardiolasız Torrent Aslan’a yeter mi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA