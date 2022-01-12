Guardiolasız Torrent Aslan’a yeter mi!

Sabah Spor yazarları, geride kalan haftanın gelişmelerini ve yarıştaki son durumu tartıştı
LEVENT TÜZEMEN
Elmas'ın Hollanda'da bir kulübün sahibi ve menajerlik işleri yapan yöneticisi Işıtan Gün'ün aklıyla hareket etmesi kendisini uçuruma sürükler
ALİ GÜLTİKEN
Konuya Guardiola olarak bakarsak sorun yok, muazzam bir başarı kariyeri var. Ama konu, liderlik yapıp tek adam olduğunuzda yalnızca size ve başarılarınıza döner
Soru: G.Saray'da Fatih Terim gönderildive yeni teknik direktör Domenec Torrentoldu. İspanyol isim aranan hoca mı?
TÜZEMEN: Fatih Terim, uzun Galatasaray kariyeriboyunca ne zaman gönderilse başkanlar yerine,altyapı hocası Riekerink dışında, hep gövdeliteknik direktörler getirdi. Lucescu, Gerets,Rijkaard, Mancini bunun örnekleri... BurakElmas ve yönetimi, Torrent'i G.Saray'ın başınagetirecek. İspanyol teknik direktörler, Türkiye'dehiç başarılı olamadı.Aragones ve DelBosque örnekleriortada. 12 yıl boyuncaGuardiola'nınyardımcılığınıyapan, en sonFlamengo'dankovulan Torrent'i,Fatih Terim'inyerine getirmekhem akıl tutulmasıhem deskandal ötesidir.Başkan Elmas'ınHollanda'da bir kulübün sahibi ve menajerlikişleri yapan yöneticisi Işıtan Gün'ün aklıyla hareketetmesi kendisini uçuruma sürükler. Taraftarısusturmak için Terim'in yerine gelecek hocanıngüçlü bir figür olması gerekir.
GÜLTİKEN: Bu konuya Guardiola tarafındanbakarsak sorun yok, muazzam bir başarı kariyerivar ve 'Domenec Torrent de orada' diyorsanızburada katkısı olduğunu ifade edebilirsiniz.Ama konu, liderlik yapıptek adam olduğunuzda yalnızcasize ve başarılarınıza döner.G.Saray, Guardiola sonrasınabakarak mı bu tercihi yaptıyoksa Guardiola ile beraberkazanılan kupalarabakarak mı? ÇünküG.Saray, büyük bircamia. Sürekli kazanmabaskısıyla oynuyor.Gündemi yönetebilmekabiliyetinizin de olmasılazım. Yani bunları yapabileceğinoktasında iknaolunması önemli. G.Saray,Fatih hoca gibi lider bir kişilikten sonra bukonuya dikkat etmeli. Bununla ilgili şu örneğiverelim; Daum ve Roland Koch beraber çalışıyorlardı.Daum, Türkiye'de ve kendi ülkesindeşampiyonluklar ve başarılar yaşadı, bu başarıdaKoch'un ikinci adam olarak etkisinin olduğu çokkonuşulurdu. Ama Roland Koch tek başına teknikdirektörlük yaptığında bunun çok gerisindeolduğunu gördük.
ÜRÜNDÜL: ÖncelikleFatih Terim, Türk futbolununen önemli teknikdirektörü. KariyerindeUEFA şampiyonluğu,Avrupa üçüncülüğüolan, Fiorentinave Milan gibiönemli kulüplerdegörev yapmışbir hoca. Amaşunu göz önünealıyorum, 'Bu ayrılıkFatih Terim'inkariyerini zedelemez.Çünkü dünyanınen iyi teknik direktörlerinin dahi sınırsızbaşarıları olmuyor.' Onlar da birçok defabaşarısız olduklarında görevlerinden ayrıldılar.Bence G.Saray yönetiminin Avrupa Ligi maçlarınıbeklemesi lazımdı. Bundan sonrasını zaman gösterecek.Ayrıca yönetimin ayrılık kararı alınırkenFatih Terim gibi bir teknik direktöre karşı sergilediğitutum hiç hoş değildi. Torrent'i tanımıyorum.Bazı önemli kulüplerde önemliteknik adamların yardımcılığını yapmış.Kafamda şöyle bir soru işareti var; bu teknikadam İspanyol ekolü olan üst düzey pas trafiğiüzerinde duracaktır. Ama G.Saray takımı bunuuygulayabilecek bir kadroya sahip değil.BİLGİÇ: İsimden değil, plandan konuşuyorsakdoğru karar. İspanyollar'ın eğitim, gelişim sisteminiG.Saray'a getirmesi, Guardiola ile geçenyıllarının tecrübesi ile sahadaki oyunu değiştirmesiisteniyor. Bunu Torrent yapar veyabir başkası. Hedef doğru, bu tecrübedengeçmiş bir isim seçilmiş. Başarıyı doğru tarifetmek gerekiyor. Fatih Terim'in istediği üç yılı,yeni gelen hocaya verecek mi Galatasaraylılar?Objektif kriterler oluşturulacak ve takım bunusindirebilecek mi?
SORUN FUTBOLUMUZ DEĞİL YÖNETENLER!
GÜRCAN BİLGİÇ
oblemleri yaratanlar da onlar, sonra oturup şikâyet edenler de...
LEVENT TÜZEMEN
Fenerbahçe, aynı suyla yıkanmanın bedelini ödedi
Soru: Üç büyük takım da hocasızkaldı. Türk futbol tarihindeeşine az rastlanan bir olay. Nelersöylersiniz, bu bir skandal mı?
BİLGİÇ: Öyle şeyler yaşıyoruz ki, artıkskandalın üstünde bir tanımlama bulmamızlazım. Anlaşılır bir durumdeğil bu. Yönetimlerin kararlarınabaktığımızda haksız da değiller.Çünkü sahada işler kötü. Protestoeden taraftarlar da haklı, çünkü yönetimlerinkararlarında doğru bulamıyorsunuz.Dolayısıyla şunu anlıyoruz; Türk futbolundasorun yok, yönetenlerde sorunvar. Problemleri yaratanlar da onlar,sonra oturup şikâyet edenler de…
TÜZEMEN: 3 kulübün bu sezonligde yaşadıkları travmalar sadece futboladına değil, yönetimleri ve teknikadamları adına büyük bir skandaldır.F.Bahçe, aynı suyla yıkanmanın yaniVitor Pereira'yı göreve getirmenin bedeliniağır ödedi. Sergen Yalçın'ın, iki kupa(Süper Lig, Türkiye Kupası) kazanmasınarağmen alınan başarısız sonuçlardansonra 'Ben bu işi düzeltemiyorum'diyerek ayrılması beni çok şaşırttı.Sergen Yalçın'ın bir Beşiktaş efsanesiolarak uzun yıllar görev yapacağını düşünüyordum.Kendisi tükenmişlik sendromundankurtulamadığı gibi yenidenyükselme adına ciddi bir mücadele vermektenkaçtı. Önder Karaveli, futbolcularlakurduğu sıcak diyaloglarsayesinde Beşiktaş'ı toparladı.2022'nin ilk olayına Fatih Terim'in görevdenalınması damga vuracaktır. G.Saraytarihinin en çok şampiyonluk yaşayan,Avrupa'da UEFA Kupası kaldıran ve ençok kupa kazanan hocası Fatih Terim'i,Burak Elmas'ın göndermesi çok tartışılacaktır.Şaşırtıcı tarafı, seçime girerkenBurak Başkan, FatihTerim kartvizitinikullanmıştı.Bubirlikteliğinuzun süreceğinidüşünüyordum.Ayrılık,tüm G.Saraytaraftarlarını vecamiayı şaşırttı.Bundan sonraher türlü sorunu,Burak Elmas tekbaşına sırtlamakzorunda kalacak.Başarısız hermaç yönetimi istifayayaklaştırır ve 6aylık yönetimindeiki yöneticisi, iki profesyonelini ve FatihTerim'i kaybeden Burak Elmas veyönetimini martta yapılacak malikongrede zorlu saatler bekliyor.
GÜLTİKEN: Aslında Türk futbolununiçinde bulunduğu genel durumuözetleyen bir fotoğraf görüyoruz karşımızda.Kulüpler uzun dönemdir gerçeğihalının altına süpürerek güncelpopülizmle yönetilmeye çalışıldı. Olandurum; süreklitoplumdan, camialardanve kamuoyundangizlenmeyeçalışıldı.Ama artık gelinennokta bununböyle olmadığınıçok net bir şekildeortaya koyuyor.Kulüpler çokciddi mali problemleryaşıyorlar.Bunun yanındaidari problemlerledekarşı karşıyalar.Verilenkararlarınne kadarsağlıksız vehatalı olduğu görünüyor. Sorun,başarıyı da başarısızlığı da yönetmekte.Yani durum değişmiyor. İstikrarsağlamak, uzun süreli planlarla yürümek,doğru kararlar almak önemli. Amaçok fazla hatalar yapıldı ve yapılmaya dadevam ediliyor. Sorun yalnızca teknikdirektör konusu değil, kulüpleringenel durumu ve yönetenlerinaldıkları kararlar.
ÜRÜNDÜL: Bu Türk futbolununaslında geldiği durumu gösteriyor.İstanbul'un üç büyükleri inanılması güç,kötü bir sezon geçiriyor. Oynanan futbolkötü ve hiçbir ışık vermiyorlar.Kısacası daha ligin ilk yarısında sezonukapattılar. Tabii 3 büyüklerin yurt çapındaçok büyük bir seyirci kitlesi olduğuiçin eleştiriler doruğa çıkıyor. Bununsonucunda da tabii ki birinci planda teknikdirektörlerle yollar ayrıldı. Buradaen ilginç tablo, Fenerbahçe'ninhâlâ bir teknik adam bulamayışı.Geçen sezon Emre Belözoğlu ile yollarayrıldıktan sonra mutlaka iyi, kariyerli birismin takımın başına geçmesi gerekirdi.Ancak bu yapılamadı ve daha öncedende görev alıp başarısızlığı kanıtlanmışPereira getirildi. Onunla yollar ayrıldıve hâlâ bir teknik adam yok.Gerçekten çok ilginç!
TÜRK FUTBOLU EFENDİ BİR EVLADINI KAYBETTİ
SORU:
Güne (dün) çok üzücü bir haberle başladık. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık aracıyla Ankara'da yaptığı kaza sonrası vefat etti. Neler söylemek istersiniz?
ÜRÜNDÜL: Son derece efendi,formasını her maçta büyük birhırsla ıslatan genç bir kardeşimizdi
GÜLTİKEN: Bu kadar genç yaşta kayıplar çok üzücü. Kaza olması da üzüntüyü artırıyor
BİLGİÇ: Babasının 8 yıl onu tesisleretaşıdığını, kapılarda bekleyip, evegötürdüğünü gururla anlatmıştı
LEVENT TÜZEMEN: Türk futbolu talihsiz bir biçimde çok değerli bir oyuncusunu kaybetti. Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasının da başı sağ olsun. Ahmet Çalık,G.Saray'a gelirken G.Birliği'ndeki tümalacaklarını bırakmıştı. Efendi, saygılı,çalışkan ve sahada yüreğini bırakarakoynayan bir oyuncuydu. Takdiri ilahi diyelim, şampiyonluk yarışındaki Konyaspor Ahmet Çalık gibi bir oyuncuyu sezon sonuna kadar arayacaktır.
ALİ GÜLTİKEN: Bu kadar genç yaşta kayıplar, konumu ne olursa olsun çok üzücü. Bunun trafik kazasıyla olmasıda üzüntüyü artırıyor. Nurlar içinde uyusun, ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sabah haberi duyduğumda çok üzüldüm. Son derece efendi,formasını her maçta büyük birhırsla ıslatan genç bir kardeşimizdi. Maalesef üzücü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konya camiasına başsağlığı diliyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Nasıl anlatılabilir ki… Bir röportajında babasının sekiz yıl onu tesislere taşıdığını, dinlenmesi için kapılarda bekleyip, eve götürdüğünü anlatıyor. Sonundahedefine ulaşıyor ve hayat ile mücadelesinde evinin gözbebeği haline geliyor. Bir anda her şey yerle bir oluyor. AhmetÇalık sevilen-beğenilenbir oyuncuydu, muhtemelen de arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Allah rahmet eylesin.
SPOR DÜNYASINI YASA BOĞAN KAYIP İÇİN NE DEDİLER?
FATİH ÖZGÖKÇEN (İttifak HoldingKonyaspor Başkanı) BEYEFENDILIĞI, duruşu, insanlığı, özelyaşamı ve karakteri ile kısa süre içerisindeşahsımda derin izler bırakan kardeşim,güzel insan Ahmet'imizi kaybetmeninüzüntüsü içerisindeyim. Mekanı cennet,makamı ali olsun. Cenab-ı hak cennetindeCem eylesin. AYKIN DEMİR (G.Birliği altyapıantrenörü) PERİŞAN olduk. Ahmet 15 yaşındaykenG.Birliği U15 kategorisinde şampiyonlukelde ettik. Küçüklükten beri hedefi iyibir futbolcu olmak ve Galatasaray'daoynamaktı. Bu hayalini gerçekleştirmişolduğu için mutluyum. Efendi bir insandı. MESUT BAKKAL (G.Birliği'nden eskiteknik direktörü) KALİTELİ, düzgün, herkesin takdirini alanbir karakteri vardı. Herkesin başı sağ olsun.
Allah ailesine sabır versin. DURSUN ÖZBEK (G.Saray'a transfereden başkan) AHMET çok beğendiğim bir futbolcuydu, onu almak için İlhan Cavcav'la çok mücadele ettim. Onu vermek istemedi. Amazor olsa da ikna ettik. G.Saray'da kaptan olma hayali vardı. Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti. İSMAİL KARTAL (Konyaspor'daneski teknik direktörü) GEÇEN sezon Hilmi Kulluk başkanla beraber Ahmet Çalık'ı transfer ettik. Gelmek için kendisi de çok büyük fedakârlıklar yaptı. Çok düzgün, saygılı bir insandı. Altyapıdan oyunculara destek olurdu. Ara ara yanına çağırır, onları yemeğe götürür, abilik yapardı. İnançlı bir çocuktu. ŞENOL USTAÖMER (Genç milli takımlardan antrenörü) DEĞERLİ bir kardeşimizi kaybettik. Çokdürüst ve çalışkandı. Milli Takım'ın her yaşkategorisinde forma giymişti. Sahadakiduruşuyla herkese yol haritası çizmişti. Performansı üst düzeyindeyken böyle bir kaza olması çok üzücü. ŞENOL GÜNEŞ (A Milli Takım eskiteknik direktörü) AHMET Çalık hem futbolculuğu hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi. Yaşama erken veda etmesihepimizi derinden yaraladı. Allah'tanrahmet, kederli ailesine, Konyaspor camiasınabaşsağlığı diliyorum. YASİN ÖZTEKİN (Samsunspor) GİTMENLE yalnız bitmedin Ahmet bizide götürdün beraber biraz. Tanıdığım enefendi, saygılı, dost, yürekten kardeşlerimdendin. Şimdi biraz daha eksildim. Güle güle kardeşim. EMRE TAŞDEMİR (Giresunspor) CANIM kardeşim, güzel kardeşim. Dün akşam (önceki akşam) telefonda konuştuk. Nasıl oldu inanamıyorum, söylenecek bir şey bulamıyorum.
Mekanın cennet, toprağın bol olsun mübarek kardeşim. Seni çok seviyorumAhmet'im. Bende yerin çok ayrı.
O güzel kalbini hiç unutmayacağım. PARİS SAİNT-GERMAİN PSG Kulübü, Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine taziyelerini iletir. Konyaspor kulübüne de destek ve dayanışma dileklerimizi bildiririz. BRUMA (PSV Eindhoven)PORTEKIZLI futbolcu, G.Saray'da birlikte oynadığı oyuncu için "Hepimiz için büyük bir kayıp. Ailesine, dostlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Her şey için teşekkür ederim Ahmet" paylaşımı yaptı. OKAY YOKUŞLU (Celta Vigo) AHMET Yılmaz Çalık… Ah be canım kardeşim, yüreğimiz parçalandı. Kalbi çok güzel bir adamdı. Beraber yaşadığımız, mücadele ettiğimiz, ter döktüğümüz anılar hep aklımda olacak. İRFAN CAN KAHVECİ (F.Bahçe) AHMET'İM, canım kardeşim, kalbi tertemiz güzel kardeşim... Yıllarca hep beraberdik. Yan yana, omuz omuzaverdik, sırtımızı birbirimize dayadık.
Tanıdığım en karakterli, en temiz insanların başındaydın. Daha söylenecek çok şey var ama üzüntümü anlatamam. Seni böyle yetiştiren güzel ailene teşekkür ederim. Allah hepimize sabır versin. YUSUF YAZICI (Lille) ÇOK acı, çok zor. Milli formayı beraber terlettiğim örnek insan Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağ olsun. Ahmet'imizinailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. MERİH DEMİRAL (Atalanta) ŞAHSEN tanışamasak da hakkında hep güzel şeyler duydum. Ne kadar iyi insan olduğunu bilmeyen yoktur. Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve Konyaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. JOSEF DE SOUZA (Beşiktaş) MAALESEF bugün çok kötü bir haberle başladı. Ahmet Çalık'ın ailesine en kalbi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarım sizinle, Türk futbolunun başı sağ olsun. NURİ ŞAHİN (Antalyaspor TeknikDirektörü) SAHADAKİ ve saha dışındaki duruşuyla kıymetli bir sporcuyu kaybettik.
Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanın cennetolsun güzel kardeşim.