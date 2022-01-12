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Giriş Tarihi: 12.1.2022 12:29 Son Güncelleme: 12.1.2022 12:51

Hakan Keleş'ten Galatasaray sözleri! "Bizi motive etti"

AA
Hakan Keleş’ten Galatasaray sözleri! Bizi motive etti

Süper Lig'e 44 yıl sonra yükselmesinin ardından oynadığı ilk dört maçını da kaybeden Giresunspor, ikinci yarıda bu durumu tersine çevirmenin peşinde. Karadeniz ekibinin deneyimli teknik direktörü Hakan Keleş, "Uyum sürecini atlattıktan sonra sahaya iyi oyun yansıtıyor, iyi skorlar alıyoruz" dedi.

Yeni bir kadro ile Süper Lig'e adım atan Karadeniz temsilcisi, uyum sürecinin de etkisiyle uzun yıllar sonra döndüğü ligde istediği başlangıcı yapamadı. İlk maçında Galatasaray'a kaybeden GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor'a da yenildi.

İlk haftalarda iyi oynamasına rağmen gol yollarındaki sıkıntılar nedeniyle puan toplamada zorlanan yeşil beyazlı ekip, ilerleyen haftalarda toparlanarak alt sıralardan uzaklaştı.

Beşiktaş karşısında 4-0'lık farklı galibiyetiyle dikkatleri üzerine çeken GZT Giresunspor, ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucu 22 puanla kapattı.

GZT Giresunspor, ligin ikinci yarısına ise deplasmanda Galatasaray karşısında 1-0 kazanarak başladı. 21. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmanın da rövanşını almak istiyor.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında oynadıkları maçlarda kadrolarının hazır olmadığını, transferlerin geciktiğini söyledi.

Sonraki haftalarda iyi bir mücadele ortaya koyup, başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Keleş, "İlk yarının bitiminin ardından devre arasında Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray maçına iyi çalıştık, rakibin eksiklerinden faydalandık ve istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet bizi biraz rahatlattı ama tabii ki lig bitmiyor." dedi.

Keleş, takımı sezon başında kendisinin oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Güvendiğim oyuncuları aldım ama bunun bir zamanı vardı. Uyum sürecini atlattıktan sonra sahaya iyi oyun yansıtıyor, iyi skorlar alıyoruz. Arada flaş skorlar da alıyoruz ama lig uzun bir maraton. Hedefimiz, uzun yıllar sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bunun için yeterli puanları toplamak istiyoruz. Galatasaray maçı galibiyeti büyük avantaj oldu. İç sahadaki maçları da kayıpsız geçersek, istediğimiz yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

Kadrodaki eksikleri bildiklerini aktaran Keleş, "Kadroyu daha da güçlendirmek istiyoruz. Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Araştırdığımız, takip ettiğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah takımımıza, sistemimize, kulübe uygun oyuncular alacağız." diye konuştu.

Keleş, önlerinde Kasımpaşa maçı olduğunu anımsatırken, ilk yarıdaki maçın rövanşını almak istediklerini, kazanarak iyi yerlere gelmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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Hakan Keleş'ten Galatasaray sözleri! "Bizi motive etti"
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