Hakan Keleş'ten Galatasaray sözleri! "Bizi motive etti"

Keleş, takımı sezon başında kendisinin oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Güvendiğim oyuncuları aldım ama bunun bir zamanı vardı. Uyum sürecini atlattıktan sonra sahaya iyi oyun yansıtıyor, iyi skorlar alıyoruz. Arada flaş skorlar da alıyoruz ama lig uzun bir maraton. Hedefimiz, uzun yıllar sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bunun için yeterli puanları toplamak istiyoruz. Galatasaray maçı galibiyeti büyük avantaj oldu. İç sahadaki maçları da kayıpsız geçersek, istediğimiz yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

Kadrodaki eksikleri bildiklerini aktaran Keleş, "Kadroyu daha da güçlendirmek istiyoruz. Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Araştırdığımız, takip ettiğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah takımımıza, sistemimize, kulübe uygun oyuncular alacağız." diye konuştu.

Keleş, önlerinde Kasımpaşa maçı olduğunu anımsatırken, ilk yarıdaki maçın rövanşını almak istediklerini, kazanarak iyi yerlere gelmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.