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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Kuvvetli bir kişilik

YASEMİN YILDIRIM
Kuvvetli bir kişilik

Domenec Torrent’i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı. Yanına bir Türk antrenör düşünüyoruz. Anlaşınca onu da açıklarız”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni teknik direktörünü açıklarken yaşanan süreci de aktardı... Gündemi uzun süre meşgul eden İspanyol Domenec Torrent ile ilk önce Fatih Terim'in yardımcısı olması için görüştüklerini, sonrasında teknik direktör olması yönünde karar verdiklerini belirten Elmas, "Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Torrent için bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Anlaşma olunca açıklarız. Galatasaray Başkanı olarak Galatasaray Kulübü adına almış olduğum karar için burada oturuyorum. Bu karar alınmış, detayları paylaşmaya gerek yok. Önemli olan kararlardır. Planlar değişmedi, bir karar verdik, sebebinin önemi yok, Galatasaray'a faydasına bakmak lazım" dedi.

İÇİM ACISA DA DOĞRU YAPTIM
BAŞKAN Elmas, Fatih Terim'in görevine son verilmesi ile ilgili, "Ayrılık olaylı değil, G.Saray'a yakışır şekildeydi. Sonuçta ben başkanım, en doğru kararı vermesi için görev verilmiş kişiyim. Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Kişilerin değil, G.Saray'ın sistemini oluşturmak için yola çıktık. Doğru kararları içim acıyarak da olsa almak için bu koltukta oturuyorum" diye konuştu.



BEDEL ÖDEYECEK OLAN KİŞİ BENİM
FATİH Terim'in tazminat talep etmediğini de belirten Elmas, "Zaten boş mukaveleye imza atmıştık. Benm seçim vaadim Fatih Terim değil projelerimdi. Gençlerle oynamak risk ama mecburiyetti. En büyük riski de ben aldım. Bedel ödeyecek olan da benim" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM DÜŞÜNMÜYORUM
BAŞKAN Elmas martta bir erken seçim olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Seçim kararı almayı düşünmüyorum. Biz buraya kongre üyelerinin teveccühü ile geldik. Galatasaray'ın geleceği için zor kararları alacak kadar cesuruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz."

GUARDIOLA ESKİ YARDIMCISINI ANLATIRKEN, TORRENT DE OYUN STİLİNİ AÇIKLAMIŞTI:



KOPYALA YAPIŞTIR YAPAN BİR TEKNİK ADAM DEĞİL
MANCHESTER CITY Menajeri Pep Guardiola, 2018'de o zamanki yardımcısı Domenec Torrent'ten övgüyle bahsetmişti. İşte o sözler: "Maçlara çok iyi hazırlanır ve çok tecrübelidir. Her ülkede çalışmaya hazır kapasitede. Ondan çok şey öğrendim. Beraber de çok şey öğrendik. Bayern Münih ve Manchester City'de kazandığımız başarılarda onun büyük payı var. Kopyala yapıştır yapan bir teknik adam değil. Pep, Pep'tir, Domenec de Domenec. Biz Barcelona'da bir araya gelmeden önce de o teknik adamlık yapıyordu. Kendi tarzı vardı. Ondan öğrendiklerim kadar onun da bizden öğrendikleri vardır."

STOPER HIZLI OLMALI
DOMENEC TORRENT, Manchester City'deki oyun tarzlarını şöyle anlatmıştı: "Manchester City 4-3-3 oynuyor diyorlar, bu doğru değil. Maçların yüzde 80'inde kanatları içeriye sokup 3-2-2-3 diziliyorduk. Elinizde Romario ile Ronaldo Nazario varsa, 4-3-3 oynayacak kadar salak olamazsınız. Dizilişim 4-3-3 ama bu, kadroya bakar. Bizim oyunumuzda stoperin hızı çok önemli. Pep; Barça'da Abidal, Bayern'de Alaba'yı bu özelliklerinden dolayı kullandı. Topun rakipte 10 saniyeden fazla kalması delirme derecesidir."

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