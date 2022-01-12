Lütfü Savaş’tan Galatasaray maçı yorumu

Savaş, yaptığı açıklamada, geçen hafta mağlubiyet almış iki takımın karşılaşacağını belirterek, "Afrika Kupası'na giden 3 arkadaşımızın dışında maçta çok önemli bir eksiğimiz olmayacak. Bu maçı çıkış maçı diye düşünmek doğru değil ama en azından sahamızda galip gelmek istiyoruz. Rakibimiz de şu anda çok iyi pozisyonda değil bence denk kuvvetlerin maçı olacak. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde Atakaş Hatayspor'un galip gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ligin bir maraton olduğunu ve süreçte inişli ve çıkışlı dönemler yaşanabileceğini ifade eden Savaş, şöyle devam etti: "Bizim hedefimiz ligde ilk 10'a girmek ve tabii başarabilirsek Avrupa'ya da gitmekti. Bu hedefimizden şaşmış değiliz. Eksikliklerimiz var. Bunlardan kalecimiz Munir, orta saha oyuncumuz Adama Traore ve santraforumuz Ayoub El Kaabi, Afrika Uluslar Kupası'ndalar. Onlar olmadan ligde 4 maç oynayacağız. Bu haftada Galatasaray ile oynayacağız. Sakatlarımızın önemli bir kısmı iyileşiyor. Sarı kart cezalısı Ruben Riberio'nun da cezası bitti ve sahalara dönüyor. Takımdaki arkadaşlarımıza güveniyoruz. Her takımın inişi çıkışı ve eksiği olabilir ama hedeften kopmamak için var gücümüzle hem teknik ekibimiz hem yöneticilerimiz hem de futbolcularımız çalışıyor."