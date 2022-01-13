Beşiktaş’ın listesi kabarık!

Testi negatife dönen Karaveli ile bugün, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Sonrası için de çalışmalar sürüyor. Liste başı Jindrich Trpisovsky
Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar görevde kalması kararlaştırılan Önder Karaveli'nin son testi negatif çıktı. 47 yaşındaki hoca, bugün saat 12.00'de Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte mayısa kadar sözleşme imzalayacak. Karaveli, yeni dönemde ise teknikheyette ikinci adam olacak vegençler ile kiralıkoyuncuların sorumluluğunuüstlenecek. Önümüzdeki sezon takımın başına getirilecek çalıştırıcı için ise Sportif A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın listesinde 10 isim olduğu öğrenildi.
KELLER DE ALTERNATİFLER ARASINDA
Bu adaylar üzerinde temaslarda bulunulduğu ifade edilirken listenin başında Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ilk sırada yer alıyor. Bir diğerismin en son Nürnberg'i çalıştıranJens Keller olduğu belirtildi. Ancak önceliğin 45 yaşındaki Çek teknik adam Trpisovsky'de olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, iki hoca ile daha önce görüşme yapmıştı.