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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Beşiktaş’ın listesi kabarık!

Beşiktaş’ın listesi kabarık!

Testi negatife dönen Karaveli ile bugün, sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak. Sonrası için de çalışmalar sürüyor. Liste başı Jindrich Trpisovsky

Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar görevde kalması kararlaştırılan Önder Karaveli'nin son testi negatif çıktı. 47 yaşındaki hoca, bugün saat 12.00'de Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte mayısa kadar sözleşme imzalayacak. Karaveli, yeni dönemde ise teknik heyette ikinci adam olacak ve gençler ile kiralık oyuncuların sorumluluğunu üstlenecek. Önümüzdeki sezon takımın başına getirilecek çalıştırıcı için ise Sportif A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın listesinde 10 isim olduğu öğrenildi.

KELLER DE ALTERNATİFLER ARASINDA
Bu adaylar üzerinde temaslarda bulunulduğu ifade edilirken listenin başında Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ilk sırada yer alıyor. Bir diğer ismin en son Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller olduğu belirtildi. Ancak önceliğin 45 yaşındaki Çek teknik adam Trpisovsky'de olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, iki hoca ile daha önce görüşme yapmıştı.

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Beşiktaş’ın listesi kabarık!
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