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Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:14 Son Güncelleme: 13.1.2022 11:42

Beşiktaş'ta Önder Karaveli sonrası 10 aday var! İlk sıradaki isim...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Önder Karaveli sonrası 10 aday var! İlk sıradaki isim...

Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar Önder Karaveli göreve devam edecek. Sergen Yalçın sonrası takımı devrelan Karaveli, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti ve takımın başında kaldı. Siyah-beyazlılar yeni sezon için ise görüşmelerini sürdürüyor. Kartal'ın listesinde 10 teknik adam var. İşte detaylar...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir süreç yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmış ve takımı geçici olarak Önder Karaveli'ye emanet etmişti. Karaveli'nin gösterdiği performans sonrası yönetim sezon sonuna kadar Karaveli ile devam etme kararı aldı.

Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında yer alacak olan Önder Karaveli, yeni dönemde ise teknik heyette ikinci adam olacak ve gençler ile kiralık oyuncuların sorumluluğunu üstlenecek.

Önümüzdeki sezon takımın başına getirilecek çalıştırıcı için ise Sportif A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın listesinde 10 isim olduğu öğrenildi.

KELLER DE ALTERNATİFLER ARASINDA
Bu adaylar üzerinde temaslarda bulunulduğu ifade edilirken listenin başında Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ilk sırada yer alıyor.

Bir diğer ismin en son Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller olduğu belirtildi.

Ancak önceliğin 45 yaşındaki Çek teknik adam Trpisovsky'de olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar, iki hoca ile daha önce görüşme yapmıştı.

VİDA GİTMİYOR

Beşiktaş yönetimi, yıllık 3.4 milyon Euro kazanan Domagoj Vida ile sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunarak 1.5 milyon Euro önermişti.

Hırvat stoper 2 milyon Euro talep edince de pazarlıklar askıya alınmıştı.

Siyah-beyazlılar, Vida'yı devre arasında yollayıp mali yükünden kurtulmak isterken 32 yaşındaki oyuncu, mukavelesini Beşiktaş'ta tamamlama kararı aldı.

Tecrübeli savunmacı ile Watford, Udinese ve Bordeaux ilgileniyordu.

GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un ardından koronavirüse yakalanan Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic'in testleri negatif çıkmıştı. Dün de Larin, Alex ve Kenan'ın ilk testlerinde virüs bulgusuna rastlanmadı.

Ghezzal ve sindirim sistemi enfeksiyonu geçiren Salih Uçan takımla çalışmalara başladı. Karantina süreçleri bitmek üzere olan Pjanic, Larin, Alex ve Kenan Karaman'ın birkaç gün içinde takıma dahil olması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Önder Karaveli sonrası 10 aday var! İlk sıradaki isim...
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