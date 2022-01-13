Beşiktaş’ta Önder Karaveli sonrası 10 aday var! İlk sıradaki isim...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir süreç yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmış ve takımı geçici olarak Önder Karaveli'ye emanet etmişti. Karaveli'nin gösterdiği performans sonrası yönetim sezon sonuna kadar Karaveli ile devam etme kararı aldı.