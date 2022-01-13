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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Çareyi yine eskide buldu!

VOLKAN DEMİR
Çareyi yine eskide buldu!

Kapısını çaldığı teknik direktörlerden eli boş ayrılan yönetim, yine maziye döndü. Sezon başında Pereira’ya sarılan ancak Portekizli hocayı 5 ayda gönderen Başkan Ali Koç, şimdi de takımı eski hocası Kartal’a teslim etti

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda geçici çözüm dün resmi olarak açıklandı... Başkan Ali Koç, geçtiğimiz pazartesi günü basınla yaptığı sohbette görüştüğü tüm hocaların haziran ayında gelmek istediğini belirtirken, verilen bu karar, beklenen sonun habercisiydi. Kulübün sitesinden takımın 3 kulvarda yoluna devam ettiğine vurgu yapılırken, "2014- 2015 sezonunda da futbol takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır" denildi.

TARAFTARDAN AILE BİLİNCIYLE HAREKET EDİLMESİ İSTENDİ
Kartal'ın, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurguladığı, takımın canına kast edildiği en zor dönemde dahi en iyisini ortaya koyduğu hatırlatılan açıklama, "Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak, bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor, taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz" cümleleriyle tamamlandı.




GÜNÜN SORUSU
Fenerbahçe; Löw, Jesus, Bilic derken sezon sonuna kadar İsmail Kartal'da karar kıldı. Yorumunuz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ
Löw için takımı hazırlayacak
İsmail Kartal kararı Fenerbahçe'yi yeni sezondaki teknik adama en iyi şekilde hazırlamak için yapılan bir hamle. Löw ile yapılan görüşmelerde Alman hocayı devre arasında gelmeye ikna edemeyince, yeni sezon için en güvendiği ismi göreve getirdiler. İsmail Hoca, Fenerbahçe'nin genlerini en iyi bilen teknik adamlardan bir tanesi. Ayrı kaldığı dönemlerde kendisini çok geliştirdi. Çok şey öğrendi ve farklılaştı. Löw ile çok iyi arkadaşlar. Eğer haziranda gelirse çalışmak isteyeceği ilk isim olacaktır. Geçen sürede de takımı yakından takip edip, muhakkak planlarını yapmıştır. Yeni sezon için Alman hoca ile ortak hareket edecekler. Kısacası Fenerbahçe yüksekten uçacaktır.



ÖMER ÜRÜNDÜL
Kartal daha önce gelmeliydi!
Bu gelişme bana göre Vitor Pereira ayrıldıktan hemen sonra yaşanmalıydı. Çünkü İsmail Kartal daha önce de Fenerbahçe'de çalışmış, kendini geliştirmeye uğraşan bir teknik adam. Neden bunun daha önce yapılması gerekiyordu? Çünkü belli ki teknik adam konusunda yönetimin B ve C planları yok. Takım çok kötü giderken, taraftarın nabzını düşürecek kariyerli bir hoca getirmek istediler ama Başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi hiçbir teknik adam sezonun yarısında hem de bu kadar kötü durumdaki bir takımı almak istemez. Fenerbahçe de bunu yaşadı. Görüşülen hocalar haziranı işaret edince de İsmail Kartal'ın gelmesi normal.

AHMET ÇAKAR
Bu vizyon tez konusu olur!
Fenerbahçe yönetim olarak savruluyor. 'Löw' dediler, taraftar kan ağladığı günlerde bir nebze olsun umutlandı. Arkasından 'Bilic' dediler, 'Jesus' dediler taraftar 'ehhh' dedi. Ama aklın yolu birdir lafına, işler tıkanınca gelmek zorunda kaldılar. Fenerbahçe darmadağın olmuş durumda. 'Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız' diyen Ali Koç'tan, savrulan bir Ali Koç'a geldi Fenerbahçe. İsmail Kartal tercihi tabii ki doğru bir tercih. Zaten bu yıl kayıp, İsmail Kartal ne kadar toparlayabilirse o kadar toparlayacak. Başarısızlıkta da pek tabii ki fatura Kartal'ın olmayacak, zira bu takımı o kurmadı. Transferleri o yapmadı. Tıpkı sezon başında olduğu gibi hiçbir hoca ile anlaşamayınca 10. tercih Pereira'da karar kılmışlardı. Pereira'yı kovmak zorunda kalan Fenerbahçe yine hata üstüne hata yaptı. Yapması gereken şuydu; Pereira'yı kovdukları gün, camiadan yerli bir hoca gelmeliydi. Bu İsmail Kartal olabilirdi, yıllardır Fenerbahçe sevdasından dem vuran Yılmaz Vural olabilirdi. Ama hiçbirini yapmayıp, taraftarda korkunç bir beklenti yarattılar ve yine yüzde yüz stratejik bir hata ile bugünlere geldiler. Bir şirketi böyle yönetirseniz 3 ayda batar. Bir bakkalı böyle yönetirseniz 3 haftada biter, ilişkilerinizi böyle yönetirseniz de yanınızda dostunuz kalmaz. Ali Koç ve yöneticilere 'Her şeyi yanlış yapın, tüm stratejileri yanlış uygulayın ki taraftarla aranız geri dönüşü olmayacak şekilde açılsın' denseydi ancak bu yapılırdı. Dünya çapında takım yaratma vizyonundan mutlak başarısızlık ve alay konusu olma vizyonuna geçiş süresi işte budur. Spor akademilerinde okutulmalıdır, davranış bilimi fakültesinde de tez konusu olmalıdır.

MURAT ÖZBOSTAN
Galatasaray baskısı!..
Ali Koç, Giresunspor maçı öncesi medya mensuplarıyla yaptığı söyleşide teknik adam bulamadığını itiraf etmişti. O yüzden İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sürpriz bir şey değil. İsmail Hoca, tecrübeli ve camianın sevdiği bir isim. Takımı da toparlar. Lakin Ali Koç vizyonu bir kez daha tepetaklak oldu. Löw, Jesus, Bilic ile taraftarları oyalayıp, bir aydır takımı teknik adamsız bıraktılar. Nereden baksanız bir beceriksizlik var. Galatasaray'da Burak Elmas, Fatih Terim'i yollayıp bir gün sonra yeni teknik adamı İstanbul'a getirince, F.Bahçe yönetimi panik yaptı! Çünkü "Galatasaray bir günde hoca getiriyor, F.Bahçe nasıl bulamıyor" diye tepkiler artmıştı. Sonuçta dün bu açıklama yapıldı. Ali Koç ve yönetimi için teknik direktör meselesi bir kez daha hüsranla sonuçlanmıştır. Dağ fare doğurdu!



PHİLLİP COCU
15 MAÇ
3 GALİBİYET
5 BERABERLİK
7 MAĞLUBİYET

İSMAİL KARTAL
46 MAÇ
30 GALİBİYET
10 BERABERLİK
6 MAĞLUBİYET

ERWİN KOEMAN
9 MAÇ
3 GALİBİYET
3 BERABERLİK
3 MAĞLUBİYET

ERSUN YANAL
54 MAÇ
27 GALİBİYET
13 BERABERLİK
14 MAĞLUBİYET

ZEKİ MURAT GÖLE
3 MAÇ
1 GALİBİYET
1 BERABERLİK
1 MAĞLUBİYET

TAHİR KARAPINAR
9 MAÇ
4 GALİBİYET
1 BERABERLİK
4 MAĞLUBİYET

EROL BULUT
34 MAÇ
21 GALİBİYET
5 BERABERLİK
8 MAĞLUBİYET

EMRE BELÖZOĞLU
10 MAÇ
7 GALİBİYET
2 BERABERLİK
1 MAĞLUBİYET

VİTOR PEREİRA
25 MAÇ
11 GALİBİYET
7 BERABERLİK
7 MAĞLUBİYET

ZEKİ MURAT GÖLE
4 MAÇ
2 GALİBİYET
1 BERABERLİK
1 MAĞLUBİYET



DERBİ CANAVARI
İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlardan 9 puan çıkarmıştı. İlk derbisinde G.Saray'a 2-1 yenilen teknik adam, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, evinde 1-0 mağlup etmiş, G.Saray'dan rövanşı da 1-0'la almıştı.

KUPA ALAN SON HOCA
İSMAİL Kartal, Fenerbahçe'ye kupa kazandıran son teknik direktör unvanının sahibi… Sarı-lacivertliler, 2014-15'te Galatasaray'ı penaltılarla 3-2 yenip Süper Kupa şampiyonu olurken takımın başında İsmail Kartal vardı.
2010-2014 arası sarı-lacivertli takımda antrenörlük yapan Kartal, Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını üstlendi.
İSMAİL Kartal'lı F.Bahçe 2014-15 sezonunu 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 77 puanlı Galatasaray'ın ardından 74 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımı 60 gol attı kalesinde 29 gol gördü.
KARTAL Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Eskişehir, G.Antep, A.Gücü, Rize, Konya ve son olarak da Erzurum'u çalıştırdı. 28 Mart 2021'den bu yana boşta.

KARTAL: HER ŞEYİ TERSE ÇEVİRECEĞİZ
İSMAIL Kartal dün takımla ilk antrenmanına çıkarken, oyuncularıyla da tanışma toplantısı yaptı. Büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen 60 yaşındaki hoca, içinde bulundukları duruma da değindi ve neler yapmaları gerektiğini anlattı. Kartal "Burada her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var. Ben bunu biliyorum ve görebiliyorum. Bir şeyleri doğru yapmak için önce birbirinize saygılı olacaksınız, sonra birbirimize saygılı olacağız. Basit futbol mantalitesini oynamaya, oynattırmaya çalışan bir teknik direktörüm. Bunu da antrenmanlarda göreceksiniz, hissedeceksiniz. Ben futbolcularıyla iyi diyalog kurar, güven ilişkisine dayalı adımlar atarım" dedi. Ardından söz alan Mesut Özil de, "Her birimiz sevgi ve saygıyla hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız" diye konuştu.

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