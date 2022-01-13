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Giriş Tarihi: 13.1.2022 16:24 Son Güncelleme: 13.1.2022 16:44

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş...

DHA
Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları devam ederken, kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Mert Hakan Yandaş'ın sakatlandığı ifade edildi. Sol kasığında zorlanma tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş...
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