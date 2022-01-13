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Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:44 Son Güncelleme: 13.1.2022 12:24

İtalya Süper Kupası'nın sahibi İnter oldu! Hakan Çalhanoğlu 9 yıl sonra ilki yaşadı

AA
İtalya Süper Kupası’nın sahibi İnter oldu! Hakan Çalhanoğlu 9 yıl sonra ilki yaşadı

İtalya'da İnter-Juventus arasındaki İtalya Süper Kupası finali maçında İnter, Juventus'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinin son dakikasında Alexis Sanchez'in golüye 2-1 mağluğ etti ve kupanın sahibi oldu. İnter bu kupayı en son 2010 yılında kazandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise 9 yıl aradan sonra ilk kupasını kazanmış oldu.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2020-2021 sezonu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Inter ile İtalya Kupası galibi Juventus kozlarını paylaştı. Inter, normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle Juventus'u 2-1 yenerek kupayı kazandı.

MAÇIN GOLLERİ

Mücadelenin 25. dakikasında Juventus, ABD'li oyuncu Weston Mckennie'nin golüyle öne geçti: 0-1. Inter, bu gole 35. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez'in penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İNTER UZATMALARIN SON DAKİKASIN GÜLDÜ

Müsabakanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmayınca karşılama uzatma devrelerine gitti. Uzatma devrelerinin son bölümünde Inter'in Şilili golcüsü Alexis Sanchez, 120+1. dakikada Inter'e galibiyeti ve kupayı getiren golü attı.

Finalde Juventus'u 2-1 yenen Inter, İtalya Süper Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü. Inter kupayı en son 2010 yılında kazanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA KARİYERİNDEKİ İLK KUPA

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada mücadele etti. Inter'in kazandığı bu kupa, aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinde İtalya'da kazandığı ilk kupa oldu.

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İtalya Süper Kupası'nın sahibi İnter oldu! Hakan Çalhanoğlu 9 yıl sonra ilki yaşadı
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