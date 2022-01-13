İtalya Süper Kupası’nın sahibi İnter oldu! Hakan Çalhanoğlu 9 yıl sonra ilki yaşadı

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA KARİYERİNDEKİ İLK KUPA

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada mücadele etti. Inter'in kazandığı bu kupa, aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinde İtalya'da kazandığı ilk kupa oldu.