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Giriş Tarihi: 13.1.2022 16:29 Son Güncelleme: 13.1.2022 16:42

Serdar Gürler resmen Başakşehir'de! Visca'nın yeri doldu

Serdar Gürler resmen Başakşehir’de! Visca’nın yeri doldu

Konyaspor'un deneyimli futbolcusu Serdar Gürler, İstanbul ekibi Başakşehir'e transfer oldu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada anlaşmanın sağlandığı ifade edilirken, "Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir." denildi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın yerini doldurdu.

İstanbul temsilcisi, bu sezon Konyaspor'un yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olan Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Başakşehir'in oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği ifade edildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini
yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip,
Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…"

BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI! 3.5 YILLIK İMZA

Serdar Gürler'in transferini açıklayan Başakşehir, oyuncunun 3.5 yıllık imza attığını duyurdu.

"Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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Serdar Gürler resmen Başakşehir'de! Visca'nın yeri doldu
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