Serdar Gürler resmen Başakşehir’de! Visca’nın yeri doldu

İstanbul temsilcisi, bu sezon Konyaspor'un yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olan Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Başakşehir'in oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği ifade edildi.
Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini
yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip,
Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.
Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.
Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…"
BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI! 3.5 YILLIK İMZA
Serdar Gürler'in transferini açıklayan Başakşehir, oyuncunun 3.5 yıllık imza attığını duyurdu.
"Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."