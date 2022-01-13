Serdar Gürler resmen Başakşehir’de! Visca’nın yeri doldu

İstanbul temsilcisi, bu sezon Konyaspor'un yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olan Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Başakşehir'in oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği ifade edildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini

yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip,

Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur…"