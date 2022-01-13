Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Altay’da Mustafa Denizli’nin görevine son verildi...

Birkaç kez Altay yönetimi ile görüştüğünü belirten Denizli, "1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi." dedi.