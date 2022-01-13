Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Altay’da Mustafa Denizli’nin görevine son verildi...

Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı. Ligde son 13 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altay, 18 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, "Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi." ifadelerini kullandı.
Birkaç kez Altay yönetimi ile görüştüğünü belirten Denizli, "1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi." dedi.
Mustafa Denizli'nin son sözleri ise şöyle oldu:
"Kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum."