Torrent çözümü içeride arayacak

İlk iş olarak Emre, Barış Alper ve Aytaç gibi düzenli forma şansı bulamayan isimleri değerlendirecek olan İspanyol hoca, Morutan’dan da daha fazla yararlanmayı planlıyor
Galatasaray'da Fatih Terim'le yıldızları barışmayan önemli isimlere Domenec Torrent'le ikinci bir şans geldi. Bir haftadırCimbom'un maçlarını izleyenTorrent, çözümü öncelikletransferde değil, takım içerisindebulmaya çalışacak. İspanyol hoca, Emre Kılınç başta olmak üzere, düzenli oynama fırsatı yakalayamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirecek. Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile deözel olarak ilgilenecek.
GİDECEKLERE GÖRE 3 TAKVİYE GÜNDEMDE
Halil'in bitiricilikte yaşadığı sıkıntı, ekstra antrenmanlarla düzeltilecek. Galatasaray, transferde ise 59 yaşındaki teknik adamın bir hafta içinde vereceği rapora göre somut adımlar atacak. Terimgörevdeyken Assunçao'nunsözleşmesinin feshine, Luyindama'nınBelçika'ya kiralanmasınave Adana Demirspor'la anlaşanFatih Öztürk'le yolların ayrılmasınakarar verilmişti. Torrent, bu durumu da tekrar gözden geçirecek. Ara transferde takımdan ayrılacakisimlere göre kale, ortasaha ve forvete takviye yapılmasıplanlanıyor. Benfica'nın bonservisini8 milyon Euro olarak belirlediğiGedson Fernandes de gündemdekiyerini koruyor.
ELMAS, YALNIZ BIRAKMADI
Fatih Terim'le yolları ayırmanın sorumluluğunu alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yen hocası Domenec Torrent'e tam destek verdi. Elmas, İspanyol teknik adamı Florya'ya ilk gidişinde yalnız bırakmadı ve oyuncularla tanıştırdı. Galatasaray Başkanı hafta sonunda da Hatay'a giderek Torrent yönetiminde çıkılacak maçta tribünde yerini alacak.
FATİH TERİM GÖREVİNİN BAŞINDA!
G.SARAY Kulübü'nün resmi sitesinde Fatih Terim'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Cimbom'un pazartesi günü yollarını ayırdığı tecrübeli hocanın 'galatasaray.org'da hâlâ 'Futbol A Takım Teknik Direktörü' olarak görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durumun, Terim'in sözleşmesinin henüz resmi olarak feshedilmemesinden kaynaklandığı öğrenildi.
ALBERT RİERA FLORYA'YA DÖNÜYOR!
SARI-KIRMIZILI takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibi de netleşmeye başladı. Geçen yıl Fatih Terim'in yardımcılığını yapan sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Albert Riera'nın, vatandaşı olan İspanyol teknik adamın yardımcısı olacağı öğrenildi. İstanbul'a gelen Riera'nın, Türkiye'yi yakından tanımasının bu tercihte etkiliği olduğu belirtildi.