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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Torrent çözümü içeride arayacak

MEHMET ÖZCAN
Torrent çözümü içeride arayacak

İlk iş olarak Emre, Barış Alper ve Aytaç gibi düzenli forma şansı bulamayan isimleri değerlendirecek olan İspanyol hoca, Morutan’dan da daha fazla yararlanmayı planlıyor

Galatasaray'da Fatih Terim'le yıldızları barışmayan önemli isimlere Domenec Torrent'le ikinci bir şans geldi. Bir haftadır Cimbom'un maçlarını izleyen Torrent, çözümü öncelikle transferde değil, takım içerisinde bulmaya çalışacak. İspanyol hoca, Emre Kılınç başta olmak üzere, düzenli oynama fırsatı yakalayamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirecek. Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile de özel olarak ilgilenecek.

GİDECEKLERE GÖRE 3 TAKVİYE GÜNDEMDE
Halil'in bitiricilikte yaşadığı sıkıntı, ekstra antrenmanlarla düzeltilecek. Galatasaray, transferde ise 59 yaşındaki teknik adamın bir hafta içinde vereceği rapora göre somut adımlar atacak. Terim görevdeyken Assunçao'nun sözleşmesinin feshine, Luyindama'nın Belçika'ya kiralanmasına ve Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'le yolların ayrılmasına karar verilmişti. Torrent, bu durumu da tekrar gözden geçirecek. Ara transferde takımdan ayrılacak isimlere göre kale, orta saha ve forvete takviye yapılması planlanıyor. Benfica'nın bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği Gedson Fernandes de gündemdeki yerini koruyor.

ELMAS, YALNIZ BIRAKMADI
Fatih Terim'le yolları ayırmanın sorumluluğunu alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yen hocası Domenec Torrent'e tam destek verdi. Elmas, İspanyol teknik adamı Florya'ya ilk gidişinde yalnız bırakmadı ve oyuncularla tanıştırdı. Galatasaray Başkanı hafta sonunda da Hatay'a giderek Torrent yönetiminde çıkılacak maçta tribünde yerini alacak.

FATİH TERİM GÖREVİNİN BAŞINDA!
G.SARAY Kulübü'nün resmi sitesinde Fatih Terim'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Cimbom'un pazartesi günü yollarını ayırdığı tecrübeli hocanın 'galatasaray.org'da hâlâ 'Futbol A Takım Teknik Direktörü' olarak görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durumun, Terim'in sözleşmesinin henüz resmi olarak feshedilmemesinden kaynaklandığı öğrenildi.

ALBERT RİERA FLORYA'YA DÖNÜYOR!
SARI-KIRMIZILI takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibi de netleşmeye başladı. Geçen yıl Fatih Terim'in yardımcılığını yapan sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Albert Riera'nın, vatandaşı olan İspanyol teknik adamın yardımcısı olacağı öğrenildi. İstanbul'a gelen Riera'nın, Türkiye'yi yakından tanımasının bu tercihte etkiliği olduğu belirtildi.

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Torrent çözümü içeride arayacak
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